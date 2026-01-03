Alerta por fuertes tormentas para este domingo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó una advertencia amarilla que afecta a varios territorios argentinos. Las recomendaciones para un domingo sumamente inestable.
Mientras los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfrutan de una tregua climática con temperaturas más moderadas —un respiro necesario tras el intenso calor que marcó el cierre del 2025—, el panorama para el interior del país se presenta mucho más complejo y preocupante.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para este domingo 4 de enero, advirtiendo sobre el avance de un frente de inestabilidad que afectará gravemente a cuatro provincias argentinas.
Según el organismo, se espera que las condiciones meteorológicas desmejoren de forma abrupta en las próximas horas, dando lugar a tormentas de fuerte intensidad. Ante este escenario de clima desfavorable, el SMN ha difundido una serie de pautas preventivas para minimizar riesgos.
Alerta amarilla por tormentas para este domingo
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
