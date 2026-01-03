Donald Trump descartó a Corina Machado como nueva líder de Venezuela: "No tiene el respeto de la gente"
El mandatario estadounidense sorprendió con sus declaraciones, luego de detener abruptamente a Nicolás Maduro e invadir el país vecino. Mirá.
Tras la detención de Nicolás Maduro y la invasión de Estados Unidos a Venezuela, Donald Trump sorprendió con declaraciones poco felices para María Corina Machado, líder de lo que hasta ahora fue la oposición de ese país.
A pesar de que Machado ha sido la figura central de la resistencia interna y recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, el republicano dejó en claro que el dominio de Venezuela estará bajo su ala con un inesperado "desaire" político desde Mar-a-Lago que redefine el futuro de la transición.
Qué dijo Trump sobre Corina Machado tras invadir Venezuela
Durante su conferencia de prensa tras el operativo, Trump fue consultado sobre si Machado debería asumir la presidencia. Sus palabras fueron tajantes y críticas: "No tiene el apoyo ni el respeto". De esta manera, afirmó que para la referente opositora sería "muy difícil estar al frente del país" porque, según su visión, no cuenta con el respaldo necesario dentro de las estructuras de poder en Venezuela.
"Es una mujer amable, pero no inspira respeto", subrayó el republicano, descartándola así para el tipo de transición que él tiene en mente, que parece estar más enfocada en el control directo de Estados Unidos sobre el país latinoamericano y el manejo de los recursos petroleros.
Cuando se le preguntó si había hablado con ella tras la captura de Maduro, Trump respondió negativamente, marcando una clara distancia personal y política.
La reacción de Corina Machado
Desde Oslo (donde se encontraba tras recibir el Nobel), Machado emitió un comunicado llamando a la "Operación Libertad" y exigiendo que Edmundo González Urrutia sea reconocido como el presidente legítimo.
El choque de visiones es evidente: mientras Machado pide soberanía y democracia inmediata, Trump propone una ocupación o gestión directa estadounidense. En otras palabras, el presidente estadounidense ha pasado de defender la seguridad de Machado a descartarla como líder nacional, calificándola de "agradable" pero incapaz de gobernar el nuevo escenario venezolano.
