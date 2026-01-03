Donald Trump descartó a Corina Machado como nueva líder de Venezuela: "No tiene el respeto de la gente"

trump sobre corina machado

La reacción de Corina Machado

Desde Oslo (donde se encontraba tras recibir el Nobel), Machado emitió un comunicado llamando a la "Operación Libertad" y exigiendo que Edmundo González Urrutia sea reconocido como el presidente legítimo.

El choque de visiones es evidente: mientras Machado pide soberanía y democracia inmediata, Trump propone una ocupación o gestión directa estadounidense. En otras palabras, el presidente estadounidense ha pasado de defender la seguridad de Machado a descartarla como líder nacional, calificándola de "agradable" pero incapaz de gobernar el nuevo escenario venezolano.