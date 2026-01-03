Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: el nombramiento

Y continuó, decidida: "Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025, batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores. Toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida".

"Que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia", sostuvo, vehemente.

"Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendida, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro", concluyó, ratificando el liderazgo de su compañero de binomio.

delcy sobre captura de maduro