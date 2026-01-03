Quién es el informante venezolano que "vendió" a Nicolás Maduro: habría recibido 50 millones de dólares
Si bien aún reina la confusión en torno a cómo Estados Unidos ubicó al presidente de Venezuela, comenzó a trascender la primera información al respecto.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, había aumentado recientemente la recompensa por información que condujera al arresto o condena de Nicolás Maduro, lo que finalmente ocurrió en la madrugada de este sábado.
De 15 millones subió a 50 millones de dólares, lo que se presume que movió a un informante a delatar al líder venezolano, que fue capturado en las últimas horas. Esta suma no se entregaría a "funcionarios gubernamentales" según las reglas del programa de recompensas de la DEA, pero sí a informantes o personas que faciliten su ubicación.
Por ello, se cree que no se trata de un funcionario venezolano, sino de un informante cercano a Maduro.
Quiénes podrían haber "vendido" a Nicolás Maduro
Históricamente, varios exfuncionarios de alto rango han colaborado con la justicia estadounidense aportando pruebas contra Maduro. No obstante, no se ha hecho público el nombre de un único funcionario que lo haya "vendido" en una transacción específica recientemente, sino que se mencionan varios nombres clave en el proceso de presión:
-
Hugo "El Pollo" Carvajal: Exdirector de inteligencia militar. Fue extraditado a EE. UU. en 2023 y en 2025 se declaró culpable de cargos de narcotráfico. Ha sido una de las fuentes principales de información sobre el funcionamiento interno del gobierno venezolano y el "Cártel de los Soles".+1
Tareck El Aissami: El exministro de Petróleo fue detenido en Venezuela en 2024 acusado de una trama de corrupción masiva (PDVSA-Cripto). Maduro lo calificó de "traidor", aunque en este caso fue el propio sistema judicial venezolano quien lo procesó.
Informantes anónimos: Tras la supuesta captura de Maduro reportada este 3 de enero de 2026, se ha especulado sobre la infiltración de la inteligencia estadounidense (CIA) y la colaboración de fuentes humanas dentro del círculo de seguridad de Caracas, pero sus identidades se mantienen bajo estricto secreto por razones de seguridad.
No hay un nombre oficial de un funcionario que haya cobrado un cheque por "venderlo". Lo que sí hubo fue una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos y un historial de figuras como "El Pollo" Carvajal que han testificado en su contra para reducir sus propias condenas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario