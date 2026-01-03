Quién es el informante venezolano que "vendió" a Nicolás Maduro: habría recibido 50 millones de dólares

Hugo "El Pollo" Carvajal: Exdirector de inteligencia militar. Fue extraditado a EE. UU. en 2023 y en 2025 se declaró culpable de cargos de narcotráfico. Ha sido una de las fuentes principales de información sobre el funcionamiento interno del gobierno venezolano y el "Cártel de los Soles".+1

Tareck El Aissami: El exministro de Petróleo fue detenido en Venezuela en 2024 acusado de una trama de corrupción masiva (PDVSA-Cripto). Maduro lo calificó de "traidor", aunque en este caso fue el propio sistema judicial venezolano quien lo procesó.