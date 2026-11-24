Otro de los asuntos abordados fue la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que tiene especial relevancia para Polonia por su cercanía geográfica y su respaldo al gobierno de Kiev.

La tensión entre Polonia y Rusia

La visita del mandatario polaco se produjo en un contexto de tensión entre Varsovia y Moscú. En los últimos días, la Fiscalía polaca confirmó que tres misiles de crucero rusos Kh-101 violaron el espacio aéreo del país durante una ofensiva contra Ucrania.

Al referirse al episodio, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó el hecho como "otra provocación" de Rusia, en medio de las advertencias de las autoridades polacas por las incursiones vinculadas con la ofensiva rusa en territorio ucraniano.

Nawrocki llegó a la presidencia tras imponerse en las elecciones de 2025 con una agenda conservadora y posiciones críticas de las políticas progresistas. Su perfil político mantiene puntos de contacto con el de Milei, especialmente en cuestiones vinculadas con las agendas de género y ambiental, además de una sintonía con la política internacional impulsada por Estados Unidos.