Javier Milei recibió al presidente de Polonia y respaldó su ingreso al G20
Karol Nawrocki visitó la Casa Rosada y mantuvo una reunión bilateral en la que también abordaron la guerra entre Rusia y Ucrania y los vínculos comerciales.
El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par de Polonia, Karol Nawrocki, con quien mantuvo una reunión bilateral en la que abordaron la agenda internacional y la posibilidad de fortalecer los vínculos entre ambos países.
Este martes antes del mediodía, el mandatario polaco fue recibido en la explanada de la casa de gobierno por la Fanfarria Militar "Alto Perú", del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", que interpretó la marcha Avenida de las Camelias.
Acompañado por el jefe de Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, Nawrocki saludó a Milei en el Salón Blanco y luego ambos se trasladaron al despacho presidencial para mantener una reunión bilateral. Durante la jornada también posaron junto a la motosierra dorada, uno de los símbolos de la gestión libertaria.
La agenda bilateral y el ingreso de Polonia al G20
Uno de los principales temas de conversación fue el interés de Polonia por ampliar su participación en los espacios de discusión económica internacional mediante su incorporación al G20, una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Argentina, luego de que Milei manifestara su apoyo durante el encuentro.
La agenda también incluyó cuestiones comerciales y económicas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos países.
Otro de los asuntos abordados fue la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que tiene especial relevancia para Polonia por su cercanía geográfica y su respaldo al gobierno de Kiev.
La tensión entre Polonia y Rusia
La visita del mandatario polaco se produjo en un contexto de tensión entre Varsovia y Moscú. En los últimos días, la Fiscalía polaca confirmó que tres misiles de crucero rusos Kh-101 violaron el espacio aéreo del país durante una ofensiva contra Ucrania.
Al referirse al episodio, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó el hecho como "otra provocación" de Rusia, en medio de las advertencias de las autoridades polacas por las incursiones vinculadas con la ofensiva rusa en territorio ucraniano.
Nawrocki llegó a la presidencia tras imponerse en las elecciones de 2025 con una agenda conservadora y posiciones críticas de las políticas progresistas. Su perfil político mantiene puntos de contacto con el de Milei, especialmente en cuestiones vinculadas con las agendas de género y ambiental, además de una sintonía con la política internacional impulsada por Estados Unidos.
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