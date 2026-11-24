De hecho, la caída de Peña por presuntos hechos de corrupción alteró equilibrios políticos en la región, con particular impacto en la dinámica del Mercosur y la situación estratégica de la Argentina en este bloque.

En este contexto, la reunión entre Milei y Alliana aparece como una señal de respaldo institucional y de búsqueda de coordinación entre ambos gobiernos, esperándose que los mandatarios aborden temas vinculados a la integración regional, el comercio bilateral y la situación política del bloque sudamericano.

Como se sabe, la Argentina y Paraguay mantienen una relación estratégica en áreas como energía, infraestructura y comercio, por lo cual la visita del mandatario argentino será observada con atención tanto por actores políticos como económicos de ambos países.

Aunque, a priori, no se prevén anuncios de mayor envergadura económica o política, Milei busca con este viaje actualizar sus alianzas continentales de cara a un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones y redefiniciones diplomáticas.