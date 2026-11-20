Si bien no existe confirmación oficial de un vínculo entre la estadía de Gates y estas lujosas embarcaciones, la coincidencia encendió las especulaciones en una ciudad habituada a recibir visitantes de alto perfil y embarcaciones rumbo a la Antártida.

Por el momento, el paso del cofundador de Microsoft por la región austral se mantiene bajo estricta discreción.

El paso de Gates por Ushuaia tampoco sería el primero. Según distintos medios, el co fundador de Microsoft ya había visitado la capital fueguina en 2007, en otra oportunidad en la que su presencia había generado interés por tratarse de una de las personalidades más conocidas del mundo empresarial y tecnológico. Casi dos décadas después, su regreso a la misma ciudad volvió a producirse sin anuncios previos ni confirmación oficial sobre los motivos del viaje.