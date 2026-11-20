Sorpresa por la visita de Bill Gates a la Argentina: qué lugares visitó
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, fue visto en la Ciudad de Buenos Aires y en Ushuaia y se desconocen detalles de su visita a la Argentina.
En su inesperada visita a la Argentina, Bill Gates fue visto en el barrio porteño de La Boca y Ushuaia, en Tierra del Fuego. El cofundador de Microsoft mantuvo bajo reserva todos los detalles de su viaje y no trascendió ninguna agenda oficial. Apenas trascendieron dos imágenes del magnate de la tecnología, una en las coloridas calles de Caminito y otra en el puerto de Ushuaia.
El paso de Gates por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dio en un estricto bajo perfil (o al menos todo lo estricto que una figura reconocida mundialmente puede lograr) y sin una agenda pública conocida, aunque su presencia alcanzó para convertir una recorrida turística en una escena inesperada.
Gates también fue fotografiado en la zona portuaria de Ushuaia, con el canal Beagle de fondo. No hubo información oficial sobre el motivo de su estadía ni sobre la duración de su itinerario en Tierra del Fuego, mientras la presencia de varios megayates en el puerto sumó interrogantes a una visita marcada por el hermetismo.
La llegada del magnate coincide con la presencia en el puerto de Ushuaia de dos mega embarcaciones vinculadas al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, expropietario de la UFC junto a su hermano Frank. Entre los buques amarrados se destaca el Lonian, un megayate de 87 metros de eslora construido en 2018 por el astillero neerlandés Feadship y valuado en 160 millones de dólares.
A su lado permanece el Hodor, un barco de apoyo de 66 metros fabricado por el astillero español Armón, diseñado para transportar helicópteros, lanchas y equipamiento para expediciones en destinos remotos.
Si bien no existe confirmación oficial de un vínculo entre la estadía de Gates y estas lujosas embarcaciones, la coincidencia encendió las especulaciones en una ciudad habituada a recibir visitantes de alto perfil y embarcaciones rumbo a la Antártida.
Por el momento, el paso del cofundador de Microsoft por la región austral se mantiene bajo estricta discreción.
El paso de Gates por Ushuaia tampoco sería el primero. Según distintos medios, el co fundador de Microsoft ya había visitado la capital fueguina en 2007, en otra oportunidad en la que su presencia había generado interés por tratarse de una de las personalidades más conocidas del mundo empresarial y tecnológico. Casi dos décadas después, su regreso a la misma ciudad volvió a producirse sin anuncios previos ni confirmación oficial sobre los motivos del viaje.
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