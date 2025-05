Mientras Luis Caputo pide "sacar los canutos", las reservas del Banco Central se hundieron en mayo

luis caputo dolares.jpg

De esta manera, cerró un mes de mayo para el olvido, con una caída mensual de 2.074 millones de dólares, con un stock de 36.854 millones de dólares, el menor volumen desde el 15 de abril.

En este contexto es que Caputo lanzó un nuevo blanqueo de capitales por tiempo indeterminado con el que espera que los ahorristas "saquen sus dólares del colchón" y los ingresen al sistema financiero para cumplir con la meta que le impuso el FMI de seguir reforzando las reservas.

Lo cierto es que no aunque el acuerdo con el FMI lo habilita, el Gobierno no está interviniendo en el mercado de cambios y aseguró que sólo lo hará cuando la cotización del dólar toque el margen inferior de la banda de flotación. Cosa que no sucedió nunca.

banco central de la ra.jpg

En este escenario la autoridad monetaria, liderada por Santiago Bausili, cerró el primer mes del nuevo régimen de flotación del dólar con bandas sin intervención estatal, en un mercado de cambios que cerró con un volumen importante de 390.553 millones de dólares.

Fuentes del BCRA explicaron sin embargo a Ámbito que la caída diaria "se debe a los movimientos habituales de fin de mes de los bancos, y que se revierte en los primeros días de junio".

El BCRA en abril había registrado un saldo vendedor neto de 708 millones de dólares, que había acumulado hasta el 11 de abril, previo al anuncio del nuevo esquema de bandas de flotación. En el mes caen 2.106 millones de dólares y en el año se incrementan 7.247 millones de dólares.

caputo bausili.jpg Luis Caputo y Santiago Bausili

Mientras la autoridad monetaria no intervino en ninguna de las 31 ruedas desde la salida del cepo, las reservas tocaron su nivel más bajo desde la llegada de los dólares "frescos" de organismos internacionales a mediados de abril. Cabe destacar, que las reservas del Banco Central tuvieron un fuerte impulso luego del primer desembolso del FMI, por 12 mil millones de dólares y un giro del Banco Mundial por 1.500 millones de dólares además de la suscripción del bono por otros mil millones.