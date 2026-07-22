Monotributo ARCA: cómo quedó conformada la nueva tabla de categorías y cuánto se pagará a partir de agosto 2026
ARCA actualizará los límites de facturación y las cuotas según la inflación del primer semestre. La recategorización podrá realizarse hasta el 5 de agosto.
El Monotributo tendrá una actualización importante durante este mes, ya que ARCA aplicará un incremento del 16,8% tanto en los topes de facturación de cada categoría como en las cuotas mensuales. La modificación surge de la variación acumulada del IPC publicada por el Indec correspondiente al primer semestre del año.
A partir de esta actualización, también aumentará el límite máximo de ingresos anuales para seguir dentro del Monotributo. De esta manera, el tope de facturación pasará de los actuales $108,3 millones a alrededor de $126,5 millones, ampliando el margen para los contribuyentes alcanzados por el régimen que administra ARCA.
Nuevos topes de facturación y cuotas por categoría
La suba del 16,8% se reflejará en todas las categorías del Monotributo. En el caso de la Categoría A, la más baja del régimen y la que reúne al 53% de los contribuyentes, el límite de facturación anual aumentará de $10,2 millones a cerca de $12 millones, lo que equivale a un promedio mensual de $1.000.390.
Con esta actualización, la cuota mensual que contempla el impuesto integrado y los aportes a la seguridad social también se incrementará. Así, pasará de $42.386,74 a un valor estimado de $49.508, de acuerdo con los nuevos parámetros que aplicará ARCA.
En el extremo opuesto de la escala, la Categoría K, la más alta del Monotributo, conservará la unificación de los topes de facturación para actividades comerciales y de servicios que fue establecida por la reforma fiscal de 2024. Sin embargo, seguirán existiendo diferencias en el importe de las cuotas.
Desde agosto, quienes presten servicios y estén inscriptos en la categoría máxima deberán pagar una cuota mensual de $1.613.811, mientras que los contribuyentes dedicados al comercio abonarán $701.827.
e todos modos, el monto definitivo que deberá pagar cada monotributista dependerá de si permanece en su categoría actual o si ARCA determina un cambio tras la recategorización.
Recategorización: plazos y requisitos para el trámite
ARCA pondrá en funcionamiento en los próximos días el sistema para realizar la segunda recategorización anual del Monotributo. Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para completar el trámite, tomando como referencia la facturación acumulada entre julio de 2025 y junio de 2026. Si los ingresos registrados quedan por encima o por debajo de los parámetros de la categoría vigente, será obligatorio actualizar la inscripción.
Al momento de revisar la categoría, ARCA también exige tener en cuenta otros parámetros que serán modificados con la actualización. Entre ellos se encuentran el precio máximo unitario para la venta de bienes, que se ubicará en torno a los $716.559, y el límite de alquileres devengados anuales, que para la categoría más alta será de aproximadamente $8,3 millones.
La recategorización del Monotributo se realiza de manera completamente online desde el sitio web o la aplicación oficial de ARCA. Allí, el sistema suele mostrar de forma automática los datos de la facturación electrónica, lo que agiliza el procedimiento para los contribuyentes.
Controles de oficio y excepciones al sistema
La recategorización del Monotributo no alcanza a todos los contribuyentes. Están exceptuados quienes se inscribieron en el régimen hace menos de seis meses y aquellos que, luego de analizar los parámetros exigidos por ARCA, comprueben que continúan dentro de la misma categoría.
De todos modos, es recomendable revisar la situación, ya que una vez vencido el plazo el organismo realiza cruces de información y puede aplicar una recategorización de oficio si detecta inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos o los movimientos bancarios.
Este tipo de fiscalizaciones suele derivar cada año en una importante cantidad de recategorizaciones automáticas.
En el último proceso, ARCA reasignó de oficio a más de 220.000 monotributistas, una medida que en numerosos casos terminó en reclamos administrativos y presentaciones de apelación. Para evitar inconvenientes, los especialistas aconsejan controlar no solo la facturación emitida, sino también el resto de los parámetros que evalúa el organismo antes de que finalice el plazo de actualización, previsto para el 5 de agosto.
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