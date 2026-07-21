ARCA: las 8 fechas clave del año que todo monotributista debe conocer
Si sos monotributrista, conocé el calendario clave de ARCA con las fechas más importantes y el trámite que determinará tu categoría durante el próximo semestre.
Respetar el calendario de ARCA es clave para que cada monotributista evite intereses, incumplimientos y eventuales sanciones. Por eso, resulta fundamental conocer las fechas más importantes previstas para julio y agosto, meses en los que se concentran obligaciones relevantes para quienes están inscriptos en el Monotributo.
Además del pago mensual, durante este período debe realizarse un trámite obligatorio que puede modificar la categoría dentro del régimen simplificado. Se trata de la recategorización, un procedimiento en el que cada monotributista debe analizar la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses para comprobar si continúa cumpliendo con los requisitos de la categoría vigente.
La recategorización se lleva a cabo dos veces por año y es exigida por ARCA para verificar si la situación fiscal del contribuyente sigue encuadrando dentro de la misma categoría. Para determinarlo, el organismo evalúa cuatro aspectos fundamentales:
- Los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.
- La superficie destinada a la actividad, cuando corresponda.
- El consumo de energía eléctrica relacionado con la actividad.
- Los alquileres devengados por el inmueble utilizado para trabajar, en caso de existir.
Si alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría actual, el monotributista deberá actualizar su situación. En la recategorización correspondiente a julio y agosto de 2026 se toman en cuenta los datos comprendidos entre julio de 2025 y junio de 2026. Con esa información, el sistema determina si el contribuyente permanece en la misma categoría o debe pasar a una superior o inferior.
El trámite se realiza de manera online a través del Portal Monotributo utilizando la CUIT y la Clave Fiscal. Allí, ARCA muestra la información registrada y sugiere una categoría en función de los datos disponibles. En caso de detectar diferencias entre la facturación real y la que figura en el sistema, el contribuyente deberá corregir la información antes de finalizar el procedimiento.
No todos los monotributistas están obligados a realizar esta gestión. Quedan exceptuados quienes lleven menos de seis meses de actividad dentro del régimen o aquellos cuyos parámetros continúen dentro de los límites de la categoría vigente. De todos modos, siempre es recomendable ingresar al sistema para corroborar que los datos sean correctos.
Quienes estén obligados a recategorizarse y omitan el trámite pueden enfrentar consecuencias. Si correspondía subir de categoría y no se realiza la actualización, ARCA tiene la facultad de aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional del período, además de efectuar una recategorización de oficio. En cambio, si el contribuyente debía bajar de categoría y no lo hace, seguirá abonando un importe mayor hasta la próxima revisión.
Las importantes fechas de ARCA para anotar en el calendario
Los meses de julio y agosto de 2026 serán determinantes para los monotributistas, ya que durante ese período se concentran las principales novedades y obligaciones del Monotributo. Este es el cronograma con las fechas más importantes que informó ARCA:
- 14 de julio de 2026: publicación de la nueva tabla del Monotributo con los valores actualizados.
- 15 de julio de 2026: ARCA difunde oficialmente la tabla con las escalas vigentes.
- 16 o 17 de julio de 2026: comienza el período de recategorización, tomando como referencia la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026, junto con los nuevos topes que regirán entre agosto de 2026 y enero de 2027.
- 20 de julio de 2026: vence el pago mensual de julio, que mantiene los mismos importes vigentes durante junio de 2026.
- Del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027: entra en vigencia la nueva tabla del Monotributo correspondiente a ese semestre.
- 5 de agosto de 2026: finaliza el plazo para realizar la recategorización.
- Del 6 al 20 de agosto de 2026: período destinado a las recategorizaciones de oficio que puede efectuar ARCA mediante sus controles.
- 20 de agosto de 2026: vence el pago de agosto con los nuevos valores establecidos por la tabla actualizada.
Más allá de este calendario, ARCA mantiene dos instancias obligatorias de recategorización cada año: una con fecha límite el 5 de febrero y otra el 5 de agosto. En ambos casos, el organismo analiza los parámetros acumulados de los 12 meses anteriores.
Llevar un seguimiento de estas fechas resulta fundamental para que cada monotributista mantenga su categoría al día, evite inconvenientes administrativos y cumpla correctamente con todas las obligaciones del régimen.
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