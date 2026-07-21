 ARCA: las 8 fechas clave del año que todo monotributista debe conocer

No todos los monotributistas están obligados a realizar esta gestión. Quedan exceptuados quienes lleven menos de seis meses de actividad dentro del régimen o aquellos cuyos parámetros continúen dentro de los límites de la categoría vigente. De todos modos, siempre es recomendable ingresar al sistema para corroborar que los datos sean correctos.

Quienes estén obligados a recategorizarse y omitan el trámite pueden enfrentar consecuencias. Si correspondía subir de categoría y no se realiza la actualización, ARCA tiene la facultad de aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional del período, además de efectuar una recategorización de oficio. En cambio, si el contribuyente debía bajar de categoría y no lo hace, seguirá abonando un importe mayor hasta la próxima revisión.

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Las importantes fechas de ARCA para anotar en el calendario

Los meses de julio y agosto de 2026 serán determinantes para los monotributistas, ya que durante ese período se concentran las principales novedades y obligaciones del Monotributo. Este es el cronograma con las fechas más importantes que informó ARCA:

14 de julio de 2026: publicación de la nueva tabla del Monotributo con los valores actualizados.

publicación de la nueva tabla del con los valores actualizados. 15 de julio de 2026: ARCA difunde oficialmente la tabla con las escalas vigentes.

difunde oficialmente la tabla con las escalas vigentes. 16 o 17 de julio de 2026: comienza el período de recategorización , tomando como referencia la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026, junto con los nuevos topes que regirán entre agosto de 2026 y enero de 2027.

comienza el período de , tomando como referencia la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026, junto con los nuevos topes que regirán entre agosto de 2026 y enero de 2027. 20 de julio de 2026: vence el pago mensual de julio, que mantiene los mismos importes vigentes durante junio de 2026.

vence el pago mensual de julio, que mantiene los mismos importes vigentes durante junio de 2026. Del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027: entra en vigencia la nueva tabla del Monotributo correspondiente a ese semestre.

entra en vigencia la nueva tabla del correspondiente a ese semestre. 5 de agosto de 2026: finaliza el plazo para realizar la recategorización .

finaliza el plazo para realizar la . Del 6 al 20 de agosto de 2026: período destinado a las recategorizaciones de oficio que puede efectuar ARCA mediante sus controles.

período destinado a las recategorizaciones de oficio que puede efectuar mediante sus controles. 20 de agosto de 2026: vence el pago de agosto con los nuevos valores establecidos por la tabla actualizada.

Más allá de este calendario, ARCA mantiene dos instancias obligatorias de recategorización cada año: una con fecha límite el 5 de febrero y otra el 5 de agosto. En ambos casos, el organismo analiza los parámetros acumulados de los 12 meses anteriores.

Llevar un seguimiento de estas fechas resulta fundamental para que cada monotributista mantenga su categoría al día, evite inconvenientes administrativos y cumpla correctamente con todas las obligaciones del régimen.