Monotributo ARCA: las escalas confirmadas para febrero 2026
La actualización del régimen simplificado cambia topes de facturación, cuotas mensuales y escalas, y obliga a los contribuyentes a chequear su categoría.
ARCA dio a conocer las nuevas escalas del monotributo 2026, que entrarán en vigencia desde el 1° de febrero. La actualización introduce cambios en los topes de facturación anual, redefine los valores mínimos y máximos de cada categoría y ajusta los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes.
La modificación de las escalas del régimen simplificado se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el segundo semestre del año. Ese movimiento impacta de lleno en los límites de ingresos de cada categoría y en los importes que determinan en cuál corresponde encuadrarse.
Con este nuevo esquema, se actualizan los ingresos brutos anuales permitidos para todas las categorías, de la A a la K, junto con otros parámetros clave como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados anualmente, que también influyen en la categoría final.
Los nuevos montos a pagar del monotributo en febrero 2026
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.166,71 (servicios) | $46.658,74 (venta de cosas muebles)
- Categoría C: $55.681,05 (servicios) | $56.227,06 (venta)
- Categoría D: $72.431,10 (servicios) | $71.662,36 (venta)
- Categoría E: $91.237,57 (servicios) | $89.562,07 (venta)
- Categoría F: $127.356,32 (servicios) | $117.316,27 (venta)
- Categoría G: $197.882,33 (servicios) | $135.683,94 (venta)
- Categoría H: $402.480,26 (servicios) | $276.834,06 (venta)
- Categoría I: $575.887,65 (servicios) | $387.619,41 (venta)
- Categoría J: $739.087,65 (servicios) | $490.151,41 (venta)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) | $990.879,41 (venta)
El paso a paso para recategorizarse
- Ingresar al Portal Monotributo de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Seleccionar la opción Recategorizarme, habilitada únicamente en enero y julio.
- Revisar la categoría actual y consultar las escalas vigentes que muestra el sistema.
- Informar la facturación de los últimos 12 meses.
- Indicar si la actividad se realiza en un local comercial.
- Confirmar si la actividad se desarrolla en una provincia adherida al Monotributo Unificado.
- Verificar la categoría sugerida que calcula automáticamente el sistema.
- Confirmar los datos y finalizar la recategorización del monotributo.
Abonar el nuevo monto mensual a partir del mes siguiente y descargar la credencial de pago actualizada.
