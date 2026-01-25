ARCA: las obras sociales disponibles para monotributistas en enero 2026
ARCA actualizó el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas del Régimen Simplificado y hay cambios clave a tener en cuenta.
En el arranque de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el listado actualizado de obras sociales habilitadas para monotributistas, una información clave para quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado. Es importante tener en cuenta que la cobertura de obra social no se asigna de manera automática.
En ese marco, a fines de 2024 la ex AFIP puso en marcha el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), un padrón obligatorio que define qué obras sociales están autorizadas a recibir monotributistas. Solo aquellas que figuran en ese registro pueden brindar cobertura dentro del sistema.
Las obras sociales disponibles para los monotributistas
- OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
- OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
- OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
- OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
- OSTAXB.A: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
- OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.
- OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
- OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
- OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
- OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
- OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
- OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
- OSDEM: Obra Social de Músicos.
- OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
- OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
- OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
- OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
- OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
- OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
- OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
- OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.
- OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.
- OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.
- OSOESTYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.
- OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.
- SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.
- OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.
- OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.
- OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.
- OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.
- ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.
- OSDO: Obra Social de Dirección OSDO.
- OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
- UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.
- AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.
- METCBA: MET-Córdoba S.A.
- AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.
- ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
- AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.
