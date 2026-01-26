MinutoUno

ARCA: hasta cuándo hay tiempo para realizar la primera recategorización del año

ARCA afina el lápiz y avanza con cambios en las categorías del régimen simplificado, en la antesala de una nueva actualización.

ARCA confirmó las fechas para la recategorización del monotributo 2026, que llegará con una suba del 14,3% desde febrero y ajustes en topes y cuotas. Los monotributistas deberán revisar su categoría para evitar sanciones o la exclusión del régimen.

Hasta cuando se puede realizar la recategorización

La recategorización semestral del monotributo tiene como fecha límite el 5 de febrero de 2026 y es un trámite obligatorio para quienes hayan tenido cambios en los parámetros que evalúa ARCA.

Quedan exentos los monotributistas con menos de seis meses en el régimen. Quienes tienen facturación electrónica y un año de actividad pueden usar la recategorización simplificada, mientras que el resto debe hacer el trámite manual.

A quienes les corresponderá realizar la recategorización

La recategorización del monotributo alcanza a los contribuyentes que durante 2025 registraron variaciones en sus ingresos, el espacio físico afectado a la actividad, el consumo eléctrico o el monto de los alquileres. ARCA analiza en detalle estos indicadores para definir si el monotributista continúa en su escala actual o debe pasar a una categoría superior.

No cumplir con los parámetros económicos y físicos puede derivar en una exclusión automática del régimen, con consecuencias retroactivas, intereses y eventuales multas. Entre los puntos más sensibles aparece el precio máximo unitario de venta de bienes muebles, que se actualizó a unos $613.492. Superar ese tope genera la salida inmediata del monotributo, sin importar el nivel de facturación anual informado.

El paso a paso para realizar la recategorización

La recategorización del monotributo se hace de manera online y requiere contar con clave fiscal activa. El trámite es simple y se completa en pocos minutos desde la web oficial de ARCA. Paso a paso para hacer la recategorización del monotributo:

  • Ingresar al Portal Monotributo con clave fiscal desde la página oficial de ARCA.
  • Seleccionar la opción Recategorización y, si el sistema lo solicita, hacer clic en Continuar recategorización.
  • Revisar la categoría actual y los topes vigentes de facturación, superficie, consumo eléctrico y alquileres.
  • Confirmar la facturación de los últimos 12 meses, responder el cuestionario e ingresar los datos correspondientes a la actividad.
  • El sistema calculará automáticamente la nueva categoría del monotributo según la información cargada.
  • Si hay datos incorrectos, elegir Volver para corregirlos. Si todo está bien, presionar Confirmar categoría.
  • Descargar o imprimir la credencial actualizada, que será válida a partir del nuevo período.

