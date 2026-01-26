ARCA: hasta cuándo hay tiempo para realizar la primera recategorización del año

monotributo

No cumplir con los parámetros económicos y físicos puede derivar en una exclusión automática del régimen, con consecuencias retroactivas, intereses y eventuales multas. Entre los puntos más sensibles aparece el precio máximo unitario de venta de bienes muebles, que se actualizó a unos $613.492. Superar ese tope genera la salida inmediata del monotributo, sin importar el nivel de facturación anual informado.