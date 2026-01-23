ARCA: lo que podría suceder si recibís muchas transferencias en enero
Cuando se reciben muchas transferencias, conocer los límites vigentes y tener la documentación en regla es clave para evitar bloqueos y dolores de cabeza.
ARCA y los bancos intensificaron los controles sobre transferencias y pagos electrónicos, con límites definidos que pueden activar pedidos de información cuando los montos superan lo permitido por la normativa. Conocer esos topes y contar con respaldo documental permite evitar bloqueos y demoras.
Cuando el origen del dinero no puede justificarse, ARCA puede aplicar sanciones, inmovilizar cuentas e incluso dar intervención a la UIF.
Límites para las transferencias
Desde junio de 2025 rigen nuevos topes informables, actualizados semestralmente por el IPC del INDEC, que ARCA y los bancos usan como referencia para controlar operaciones y pedir información adicional:
- Transferencias o acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones de efectivo: $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas.
- Saldos bancarios al cierre del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin obligación de aportar información adicional.
- Pagos: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
Operar por debajo de los límites no suele generar pedidos automáticos de ARCA ni de los bancos, pero un volumen alto de movimientos puede activar controles por posible actividad no declarada.
Documentación, retenciones y obligaciones vinculadas a las transferencias
Los bancos suelen solicitar documentación respaldatoria como contratos de compraventa, facturas, recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, constancia de monotributo o certificados de origen de fondos firmados por un contador, para justificar el movimiento de dinero.
Ante una transferencia retenida, conviene responder rápido, presentar los papeles en tiempo y forma, avisar si se moverán montos altos y evitar fraccionar envíos. Además, algunas operaciones pagan Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque, que suele recaer sobre quien recibe los fondos y puede ser clave en controles posteriores.
