Monotributo ARCA cambió todo y ahora la categoría más baja paga $42.000: mirá la nueva escala
Golpe al bolsillo: rigen los aumentos de febrero. La cuota mensual subió y hay que pagar hasta $600.000. La lista completa con lo que te van a cobrar.
ARCA oficializó las nuevas escalas del monotributo 2026, que entrarán en vigencia a partir del 1° de febrero y traen cambios relevantes para quienes están inscriptos en el régimen simplificado. La actualización impacta en los topes de facturación anual, en los valores mínimos y máximos de cada categoría y también en los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes.
La modificación se explica por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el segundo semestre del año. Ese ajuste automático se traslada a los límites de facturación y a los importes que determinan la categoría correspondiente dentro del sistema.
Con el nuevo esquema, quedan redefinidos los ingresos brutos anuales permitidos para todas las categorías, desde la A hasta la K, junto con otros parámetros clave como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados en el año. Cambios que conviene revisar para evitar desajustes y sorpresas en la recategorización.
Los nuevos montos a pagar del monotributo en febrero 2026
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $55.227,06
- Categoría D: $70.616,26
- Categoría E: $92.568,35
- Categoría F: $111.198,27
- Categoría G: $135.198,34
- Categoría H: $272.063,40
- Categoría I: $460.512,05
- Categoría J: $497.059,41
- Categoría K: $600.879,51
El paso a paso para recategorizarse
La recategorización del monotributo es un trámite obligatorio que se realiza de manera online y permite ajustar la categoría según la facturación y las condiciones de la actividad. El proceso se gestiona desde la web oficial de ARCA y está habilitado únicamente en enero y julio. Acá te compartimos el paso a paso para recategorizarte:
- Ingresar al Portal Monotributo de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Seleccionar la opción Recategorizarme, disponible solo durante los períodos habilitados.
- Verificar la categoría actual y consultar las escalas vigentes antes de continuar.
- Informar la facturación de los últimos 12 meses.
- Indicar si se utiliza un local para la actividad.
- Señalar si la actividad se desarrolla en una provincia adherida al Monotributo Unificado.
- Revisar la categoría sugerida por el sistema, calculada de forma automática.
- Confirmar los datos y finalizar la recategorización.
- Descargar o imprimir la credencial de pago actualizada. El nuevo monto se paga desde el mes siguiente.
Un trámite simple, pero clave para evitar errores, deudas o recategorizaciones de oficio. Te conviene hacerlo con los números claros y sin dejarlo para último momento.
