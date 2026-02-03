ARCA va a investigar las transferencias realizadas en febrero
Conocer los límites de dinero que fija la ex AFIP es clave para evitar dolores de cabeza, cruces de datos y posibles investigaciones fiscales.
Con el arranque de un nuevo mes y ya pensando en febrero de 2026, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una actualización de los controles sobre transferencias bancarias y billeteras virtuales.
Cuando se envían o reciben montos elevados sin poder justificar su origen, el organismo puede avanzar con controles fiscales, aplicar multas, disponer bloqueos temporales de cuentas o incluso dar intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) ante posibles maniobras de lavado de dinero.
En ese marco, ARCA redefinió los topes que determinan desde qué valores las transferencias bancarias y virtuales quedan bajo monitoreo. Este ajuste se realiza de forma automática y semestral, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, tal como lo establece la Resolución General 5512/2024.
De cuánto son los nuevos límites para las transferencias en febrero
Con la actualización de controles de ARCA, estos son los límites que se monitorean en febrero de 2026 para transferencias, pagos y movimientos de dinero, tanto en bancos como en billeteras virtuales. Estos montos pueden activar pedidos de información:
- Transferencias bancarias y acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones de efectivo: el tope es de $10.000.000, sin distinción entre personas físicas o jurídicas.
- Saldo bancario al último día del mes: el límite fijado es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se puede operar sin inconvenientes hasta $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: el umbral alcanza los $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Compras como consumidor final: se permiten operaciones de hasta $10.000.000 sin que ARCA requiera información adicional.
- Pagos: el límite bajo control es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Plazos fijos: el monto máximo autorizado es de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
Superar estos topes vigentes en febrero activa alertas automáticas que pueden derivar en revisiones detalladas por parte de ARCA, con posibles bloqueos temporales o pedidos de justificación del origen de los fondos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario