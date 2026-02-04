Monotributo 2026 ARCA: rigen las nuevas escalas con aumento y vence el plazo para recategorizarse
ARCA actualizó los topes y cuotas un 14,29%. La categoría A llega a $10,2 millones. La recategorización es obligatoria y vence el 5 de febrero.
Desde el 1° de febrero de 2026, quienes estén inscriptos en el Monotributo deberán tener en cuenta los nuevos valores definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ajuste será del 14,29% y regirá entre febrero y agosto de 2026, modificando las categorías del Monotributo y el costo fiscal del régimen.
La actualización contempla cambios en los topes de ingresos brutos, las cuotas mensuales y los aportes previsionales, calculados en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre de 2025.
Cuándo finaliza el período para la recategorización del monotributo
El plazo para realizar la recategorización del Monotributo correspondiente al primer semestre finaliza el 5 de febrero de 2026. Para cumplir con el trámite, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con su CUIT y clave fiscal, y actualizar los datos solicitados dentro del sistema.
No están obligados a recategorizarse quienes no hayan tenido modificaciones en sus ingresos o niveles de facturación, ni aquellos monotributistas que todavía no cumplieron seis meses de actividad. En estas situaciones, ARCA mantiene la categoría de forma automática, sin necesidad de realizar ningún procedimiento adicional.
Los nuevos montos que entran en vigencia en febrero
Topes de ingresos brutos por categoría en 2026
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
Cuotas mensuales del Monotributo 2026 (servicios / ventas)
- Categoría A: $4.780,46 / $4.780,46
- Categoría B: $9.082,88 / $9.082,88
- Categoría C: $15.616,17 / $14.341,38
- Categoría D: $25.495,79 / $23.742,95
- Categoría E: $47.804,60 / $37.924,28
- Categoría F: $67.245,13 / $49.398,08
- Categoría G: $122.327,76 / $61.189,87
- Categoría H: $350.567,04 / $175.283,51
- Categoría I: $697.150,35 / $278.860,14
- Categoría J: $836.580,42 / $334.632,18
- Categoría K: $1.171.212,59 / $390.404,20
