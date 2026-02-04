Monotributo 2026 ARCA: rigen las nuevas escalas con aumento y vence el plazo para recategorizarse

Desde el 1° de febrero de 2026, quienes estén inscriptos en el Monotributo deberán tener en cuenta los nuevos valores definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ajuste será del 14,29% y regirá entre febrero y agosto de 2026, modificando las categorías del Monotributo y el costo fiscal del régimen.