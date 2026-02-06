ARCA agarra la lupa: revisarán billeteras virtuales internacionales
ARCA anunció que reforzará los controles sobre las billeteras virtuales, con foco en los ingresos desde el exterior del país durante 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que avanzará con un mayor control sobre las billeteras virtuales que utilizan los argentinos para recibir pagos desde el exterior, ya sea en dólares o a través de cripto activos.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia para sumar a Argentina a los sistemas de intercambio internacional de información fiscal, en línea con acuerdos vigentes con Estados Unidos, Europa y países que integran la OCDE. El objetivo es compartir datos clave que permitan detectar movimientos financieros transfronterizos con mayor transparencia.
En ese contexto, crece la cantidad de freelancers, emprendedores digitales y negocios online que cobran honorarios a clientes del exterior mediante aplicaciones financieras internacionales, bajo la idea de quedar fuera del radar impositivo.
Sin embargo, esa lógica empieza a quedar atrás: la consolidación de una red global de datos permitirá rastrear estas transacciones con mayor precisión y ponerlas bajo la lupa fiscal.
La medida de ARCA
De acuerdo con analistas en tecnología y economía, el intercambio internacional de datos fiscales se afianzará entre 2025 y 2027, dando lugar a un esquema de control fiscal ampliado que hará visibles ante el fisco operaciones que antes parecían quedar fuera del radar. En este escenario, declarar ingresos en dólares deja de ser una opción y las billeteras digitales pasan a estar bajo seguimiento permanente.
La normativa que impulsa ARCA, mediante la Resolución General 5804/2025, se ajusta a estándares internacionales como el Formulario 1099-DA del IRS de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea.
Estos sistemas apuntan a monitorear tanto fondos tradicionales como activos digitales, incluidas criptomonedas y servicios de pago electrónico. El alcance de la medida no se limita a una aplicación puntual, sino que depende del lugar de operación y del marco regulatorio de cada plataforma.
Por eso, además de opciones locales como Mercado Pago, Naranja X o Prex, también quedan bajo análisis fintech internacionales como Wise, Revolut, Skrill y Payoneer cuando las transacciones ingresan al sistema financiero argentino. Según especialistas, este enfoque fortalece la trazabilidad del dinero y reduce las chances de operar fuera de los registros fiscales sin cumplir con las obligaciones tributarias.
