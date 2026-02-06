ARCA agarra la lupa: revisarán billeteras virtuales internacionales

Invertir Pixabay

La normativa que impulsa ARCA, mediante la Resolución General 5804/2025, se ajusta a estándares internacionales como el Formulario 1099-DA del IRS de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea.

Estos sistemas apuntan a monitorear tanto fondos tradicionales como activos digitales, incluidas criptomonedas y servicios de pago electrónico. El alcance de la medida no se limita a una aplicación puntual, sino que depende del lugar de operación y del marco regulatorio de cada plataforma.

Por eso, además de opciones locales como Mercado Pago, Naranja X o Prex, también quedan bajo análisis fintech internacionales como Wise, Revolut, Skrill y Payoneer cuando las transacciones ingresan al sistema financiero argentino. Según especialistas, este enfoque fortalece la trazabilidad del dinero y reduce las chances de operar fuera de los registros fiscales sin cumplir con las obligaciones tributarias.