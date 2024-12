Motosierra profunda: Javier Milei gobernará en 2025 con el Presupuesto de 2023

motosierra de milei.jpg

A su vez, el Gobierno instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga”.

Entre los considerandos de la medida el gobierno libertario se justificó y señaló que adoptó esta decisión "dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente".

En consecuencia, plantearon que “teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024″.

Al momento de asumir la gestión, Milei prorrogó el Presupuesto previsto para el Ejercicio 2023, por lo que las partidas debieron reasignarse según el plan económico y de fuerte ajuste fiscal que impulsó a partir del 10 de diciembre de 2023.

caputo

Milei no mostró ningún interés en alcanzar acuerdos para conseguir la aprobación del Presupuesto 2025 y se mostró inflexible ante los pedidos de la oposición dialoguista. Los gobernadores de los sectores aliados fueron quienes se resistieron a la propuesta presupuestaria que llevó el Gobierno al Congreso. Frente a esto, Milei y Caputo mantuvieron firme su negativa de no aceptar los reclamos de las provincias.

Entre los principales puntos que exigían los dialoguistas al Ejecutivo, se encontraban: financiamiento por compensación del pacto fiscal del 2017 celebrado entre las provincias y la administración de Cambiemos; coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos durante este año; reducción del aporte realizado por las provincias de los fondos coparticipables por financiamiento a la ex AFIP; eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, según los gobernadores, subejecutados por el Ejecutivo y pasibles de coparticiparlos; y financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la nación por encima de los 254 millones de pesos asignados.

Decreto 1131/2024:

aviso_318933.pdf