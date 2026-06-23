Multimillonaria pérdida de SpaceX tras su histórica salida a bolsa

La caída contrasta con un arranque espectacular: desde los 150 dólares de apertura del 12 de junio, el título llegó a rozar los 226 dólares el 16 de junio, acumulando una ganancia de casi dos tercios sin que la compañía hubiera presentado aún sus primeros resultados como empresa cotizada.

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De esta manera, la realidad fue aplanando la euforia inicial: actualmente, SpaceX cotiza más de un 30% por debajo de su máximo de 226 dólares y apenas un 3% por encima del precio de apertura, lo que evidencia la marcada volatilidad que caracterizó su estreno bursátil.

Cabe precisar que ese rally siempre estuvo sustentado en un reducido volumen de acciones en libre circulación y en expectativas muy elevadas sobre sus ambiciones en inteligencia artificial, lo que la dejaba expuesta a un brusco giro ante cualquier cambio en el sentimiento del mercado. El interrogante que hoy recorre Wall Street es si SpaceX podrá recuperar el impulso de sus primeras jornadas o si, por el contrario, los valores actuales marcan el nuevo equilibrio para el título.