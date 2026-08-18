Amplían el RIGI y podrán adherir al régimen de beneficios las inversiones en infraestructura ferroviaria

También quedan comprendidas la instalación o renovación integral de sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía directamente asociados a la infraestructura ferroviaria, la electrificación de trazas, los sistemas de protección activa en pasos a nivel y los cruces a distinto nivel.

El decreto incorpora además obras directamente vinculadas con la logística del transporte ferroviario de cargas, como nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas y playas de maniobra, intercambio y clasificación.

Decreto 748/2026: