Amplían el RIGI y podrán adherir al régimen de beneficios las inversiones en infraestructura ferroviaria
El gobierno busca incentivar por medio del RIGI las obras de infraestructura en materia ferroviaria que frenó desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Ávido de inversiones que siguen sin llegar en la proporción en que la Casa Rosada anhelaba, el gobierno de Javier Milei modificó este martes la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para que puedan acceder a los benficios previstos en este régimen las inversiones en infraestructura ferroviaria.
Así quedó plasmado en el Decreto 748/2026 publicado hoy con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que la red ferroviaria argentina fue construida en gran parte hace varias décadas y que actualmente presenta condiciones de deterioro y desgaste que afectan su capacidad operativa. En ese marco, sostuvo que se requieren inversiones para su renovación, transformación, sustitución o desarrollo.
A partir de la modificación, el Gobierno estableció que, en el caso de la infraestructura ferroviaria, se considerará construcción tanto la ejecución de infraestructura nueva como la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, además de la infraestructura accesoria necesaria para el funcionamiento de la logística y el transporte ferroviario.
La nueva reglamentación contempla entre las intervenciones alcanzadas la construcción de nuevas trazas, la duplicación de vías existentes, la renovación de vías, la rehabilitación de ramales no operativos mediante la incorporación de nueva infraestructura y la renovación integral de puentes, alcantarillas y otras obras ferroviarias.
También quedan comprendidas la instalación o renovación integral de sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía directamente asociados a la infraestructura ferroviaria, la electrificación de trazas, los sistemas de protección activa en pasos a nivel y los cruces a distinto nivel.
El decreto incorpora además obras directamente vinculadas con la logística del transporte ferroviario de cargas, como nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas y playas de maniobra, intercambio y clasificación.
Decreto 748/2026:
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