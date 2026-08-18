Licuación de salarios: los ingresos en el sector privado cayeron por debajo del nivel que tenían en 2023

La propia Secretaría de Trabajo explicó que la pérdida de poder adquisitivo se produjo porque los salarios nominales desaceleraron su crecimiento en mayor medida que los precios.

El Gobierno venía privilegiando el SIPA frente a otros indicadores porque consideraba que refleja mejor lo que efectivamente cobran los asalariados privados registrados, al captar también bonos, premios, sumas no remunerativas y otros adicionales que pueden exceder lo acordado en paritarias.

Ahora, el SIPA también quedó por debajo de noviembre de 2023. El resultado converge en el signo, aunque no en la magnitud ni en la metodología, con el Índice de Salarios del Indec, que en mayo ubicaba a los salarios privados registrados 3,6% por debajo del comienzo de la gestión libertaria.

El promedio esconde, además, una marcada heterogeneidad entre actividades. La Secretaría de Trabajo relevó la evolución del salario conformado de 27 convenios colectivos que comprenden alrededor de 3,6 millones de empleos formales. En los últimos dos meses, el salario conformado medio cayó 0,7% en términos reales, aunque la evolución fue muy diferente según la actividad.

En un extremo, siete convenios registraron mejoras reales en el último año. Los encargados de edificios encabezaron la lista, con un incremento del 5,9%, seguidos por camioneros (+3,1%), construcción (+2,5%), farmacia (+2,5%), entidades deportivas (+1,7%), aceiteros (+1,6%) y seguros (+1,6%).

En el otro extremo, cuatro actividades acumularon contracciones superiores al 10% interanual. Los salarios conformados de convenio de los textiles cayeron 12,6% en términos reales; los metalúrgicos, 12,4%; comercio, 11%; y calzado, 10,5%. Bancarios, químicos e industria de la carne, en cambio, registraron variaciones cercanas a cero o leves retrocesos.