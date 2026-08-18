Licuación de salarios: los ingresos en el sector privado cayeron por debajo del nivel que tenían en 2023
El derrumbe en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores se sintió con mayor fuerza en la industria donde la caída interanual superó el 10%.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores la pata central de su fallida política de desinflación. Luego de más de dos años y medio de pauperizar los ingresos de vastos sectores de la sociedad, el impacto negativo en la economía real es innegable. El derrumbe del consumo interno arrastra consigo toda la actividad económica. En lo que va de la gestión Milei ya cerraron más de 30 mil empresas, la mayor parte de ellas pymes, y se destruyeron más de 330 mil puestos de trabajo formales.
Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, advierten que el salario de los trabajadores privados registrados cayó por debajo del nivel que tenía antes del desembarco de Milei en la Casa Rosada. Se trata del indicador en el que el gobierno libertario más confiaba para sostener su relato y evaluar la evolución del poder adquisitivo de los salarios.
De acuerdo con los datos oficiales el salario medio real quedó en junio 0,6% por debajo de noviembre de 2023 tras permanecer durante 20 meses consecutivos apenas por encima de esa referencia. El registro abarca a alrededor de 6,1 millones de personas.
El derrumbe de los salarios de los trabajadores se sintió con especial fuerza en sectores como el textil, metalúrgico, comercio y calzado que acumularon pérdidas interanuales en su poder adquisitivo por encima del 10%.
En junio, el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado registrado cayó 0,9% mensual en la serie desestacionalizada, luego de una contracción del 2,9% en mayo.
La propia Secretaría de Trabajo explicó que la pérdida de poder adquisitivo se produjo porque los salarios nominales desaceleraron su crecimiento en mayor medida que los precios.
El Gobierno venía privilegiando el SIPA frente a otros indicadores porque consideraba que refleja mejor lo que efectivamente cobran los asalariados privados registrados, al captar también bonos, premios, sumas no remunerativas y otros adicionales que pueden exceder lo acordado en paritarias.
Ahora, el SIPA también quedó por debajo de noviembre de 2023. El resultado converge en el signo, aunque no en la magnitud ni en la metodología, con el Índice de Salarios del Indec, que en mayo ubicaba a los salarios privados registrados 3,6% por debajo del comienzo de la gestión libertaria.
El promedio esconde, además, una marcada heterogeneidad entre actividades. La Secretaría de Trabajo relevó la evolución del salario conformado de 27 convenios colectivos que comprenden alrededor de 3,6 millones de empleos formales. En los últimos dos meses, el salario conformado medio cayó 0,7% en términos reales, aunque la evolución fue muy diferente según la actividad.
En un extremo, siete convenios registraron mejoras reales en el último año. Los encargados de edificios encabezaron la lista, con un incremento del 5,9%, seguidos por camioneros (+3,1%), construcción (+2,5%), farmacia (+2,5%), entidades deportivas (+1,7%), aceiteros (+1,6%) y seguros (+1,6%).
En el otro extremo, cuatro actividades acumularon contracciones superiores al 10% interanual. Los salarios conformados de convenio de los textiles cayeron 12,6% en términos reales; los metalúrgicos, 12,4%; comercio, 11%; y calzado, 10,5%. Bancarios, químicos e industria de la carne, en cambio, registraron variaciones cercanas a cero o leves retrocesos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario