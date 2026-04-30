A qué hora cierran y cuándo vuelven a abrir los cines por el feriado del Día del Trabajador
El feriado del 1° de mayo altera el funcionamiento de los cines. Enterate qué complejos estarán cerrados y cuáles tendrán horario reducido este viernes.
El feriado inamovible por el Día del Trabajador modifica la habitual cartelera de los principales cines en Argentina. Este viernes 1° de mayo, los espectadores que busquen disfrutar de una película deberán prestar especial atención, ya que el funcionamiento de las salas dependerá exclusivamente de su ubicación comercial.
Qué pasa con Cinépolis, Cinemark, Showcase y Cinema Devoto
La regla general para este viernes festivo es contundente: todos los complejos que operan dentro de los grandes centros comerciales (como el Dot, Unicenter, Alto Palermo o Alto Avellaneda) permanecerán totalmente cerrados durante toda la jornada. Esto afecta en gran medida a la mayoría de las sucursales de Cinépolis, Cinemark y Showcase, que recién volverán a abrir con su programación habitual el sábado 2 de mayo.
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Por otro lado, los establecimientos que cuentan con salida directa a la calle o que operan de forma independiente tendrán un cronograma diferente. Las salas tradicionales que no dependen de la apertura de los shoppings, como es el caso de Cinema Devoto, abrirán sus puertas al público, pero funcionarán con un estricto horario reducido.
Ante este escenario dispar, se recomienda a los usuarios ingresar a las páginas web o aplicaciones oficiales de cada cadena antes de salir de casa, para verificar qué funciones específicas estarán disponibles y evitar inconvenientes al momento de querer comprar las entradas.
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