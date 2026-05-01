Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo confirmado para mayo 2026

En este caso, el descanso se extiende desde:

Sábado 23 de mayo

Domingo 24 de mayo

Lunes 25 de mayo

Ambos feriados representan dos oportunidades claras para hacer una pausa en la rutina diaria.

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial de feriados 2026 incluye fechas inamovibles y trasladables que se distribuyen a lo largo del año.

Feriados inamovibles:

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Estos feriados permiten organizar el año con anticipación y aprovechar los fines de semana largos para descansar o viajar.

Además, es importante recordar que, en caso de trabajar durante un feriado nacional, la legislación laboral establece que la jornada debe pagarse doble, lo que representa un beneficio adicional para quienes cumplen funciones en esas fechas.