Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo confirmado para mayo 2026
El mes de mayo llega con buenas noticias para quienes esperan un descanso. El calendario oficial ya confirmó dos feriados que darán lugar a fines de semana largos ideales para cortar la rutina.
El calendario de feriados en Argentina ya tiene definidas las fechas clave de mayo 2026, y trae consigo dos oportunidades concretas para disfrutar de descansos extendidos.
Según lo establecido por la ley vigente, habrá dos fines de semana largos en el mes, lo que permite planificar escapadas o simplemente bajar el ritmo sin necesidad de pedir días extra. Estos descansos impactan tanto en el sector público como privado, y también generan movimiento en áreas como turismo, gastronomía y transporte.
Cuándo es el próximo fin de semana largo y porqué
El primer fin de semana largo llega con el 1° de mayo, Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes.
Esto genera un descanso de tres días consecutivos:
- Viernes 1 de mayo
- Sábado 2 de mayo
- Domingo 3 de mayo
Se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que no se traslada y aplica para todo el país. El segundo fin de semana largo se dará hacia fin de mes, con el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, que en 2026 cae lunes.
En este caso, el descanso se extiende desde:
- Sábado 23 de mayo
- Domingo 24 de mayo
- Lunes 25 de mayo
Ambos feriados representan dos oportunidades claras para hacer una pausa en la rutina diaria.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial de feriados 2026 incluye fechas inamovibles y trasladables que se distribuyen a lo largo del año.
Feriados inamovibles:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Día de la Bandera
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Estos feriados permiten organizar el año con anticipación y aprovechar los fines de semana largos para descansar o viajar.
Además, es importante recordar que, en caso de trabajar durante un feriado nacional, la legislación laboral establece que la jornada debe pagarse doble, lo que representa un beneficio adicional para quienes cumplen funciones en esas fechas.
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