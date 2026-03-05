Fin de la VTV: lo que se sabe hasta ahora y qué podría llegar a pasar
“La VTV no salva vidas”, señaló Andrés De Leo, diputado provincial que propuso eliminar este trámite en la PBA. Los detalles en la nota.
En la Provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió al centro de la escena durante las últimas semanas. Un proyecto legislativo busca eliminar la obligación de realizarla en automóviles particulares, generando un fuerte debate intenso sobre seguridad y regulación vial.
Actualmente, la VTV controla el estado mecánico y las condiciones de seguridad de los vehículos, como frenos, luces y neumáticos, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Por este motivo, circular sin este trámite puede acarrear sanciones que incluyen multas económicas y hasta la retención del vehículo.
Por qué proponen quitarla y cuáles son las multas
El diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica ARI, impulsó un proyecto que busca eliminar la obligación de realizar la VTV en la Provincia de Buenos Aires.
Según De Leo, "la VTV no salva vidas". Además, sostiene que la mayor parte de los accidentes se producen por errores humanos o problemas en la infraestructura vial, y no por fallas mecánicas, por lo que considera que mantener este requisito obligatorio representa un gasto innecesario para los conductores.
Mientras se debate la iniciativa en la Legislatura, la VTV sigue siendo obligatoria y las sanciones por no contar con ella son altas: pueden ir desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad de la infracción y si se trata de reincidencia.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la inspección se exige a partir del cuarto año o los 64.000 km, con un costo menor y con excepciones para jubilados de hasta dos haberes mínimos y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos.
Por el momento, la medida debe seguir su camino legislativo antes de que se decida su aprobación. Hasta entonces, la VTV permanece vigente en la provincia, con controles activos en rutas y accesos durante todo 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario