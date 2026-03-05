Fin de la VTV: lo que se sabe hasta ahora y qué podría llegar a pasar

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la inspección se exige a partir del cuarto año o los 64.000 km, con un costo menor y con excepciones para jubilados de hasta dos haberes mínimos y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos.

Por el momento, la medida debe seguir su camino legislativo antes de que se decida su aprobación. Hasta entonces, la VTV permanece vigente en la provincia, con controles activos en rutas y accesos durante todo 2026.