Nuevas subas en bioetanol y biodiesel, más presión a los precios de los combustibles
Los nuevos precios de los biocombustibles se aplicarán a la mezcla obligatoria con los combustibles y estarán vigentes durante todo agosto. Las petroleras trasladan su impacto de manera directa a sus precios en surtidor.
El gobierno de Javier Milei actualizó este lunes los precios del bioetanol y del biodiesel que se utilizan para la mezcla obligatoria con la nafta y el gasoil y se espera una nueva suba de los combustibles en el surtidor ya que las pretroleras trasladan el impacto de estos aumentos de manera directa a los precios que pagan los automovilistas y camioneros.
Así quedó plasmado en las Resoluciones 341/2025 y 342/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.
Allí se fijan los nuevos valores mínimos para el bioetanol elaborado tanto a partir de caña de azúcar como de maíz, así como para el biodiesel. Estos precios regirán durante todo el mes de agosto.
Suba de precios
De esta manera el precio mínimo de adquisición del bioetanol de caña de azúcar será de 824,044 pesos por litro, mientras que el bioetanol elaborado a base de maíz costará 755,258 pesos por litro.
Estos valores corresponden a operaciones de comercialización en el mercado interno y se aplican exclusivamente al bioetanol destinado a su mezcla obligatoria con nafta, según lo dispuesto por la Ley 27.640, que regula toda la cadena de producción, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles en el país.
La resolución también aclara que el plazo de pago para la compra de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.
En tanto la Resolución 342/2025 fijó en 1.354.507 pesos por tonelada el precio mínimo de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de agosto de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.
El plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.
Resolución 341/2025:
Resolución 342/2025:
