Nuevas subas en bioetanol y biodiesel, más presión a los precios de los combustibles

Estos valores corresponden a operaciones de comercialización en el mercado interno y se aplican exclusivamente al bioetanol destinado a su mezcla obligatoria con nafta, según lo dispuesto por la Ley 27.640, que regula toda la cadena de producción, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles en el país.

La resolución también aclara que el plazo de pago para la compra de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.

En tanto la Resolución 342/2025 fijó en 1.354.507 pesos por tonelada el precio mínimo de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de agosto de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

El plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

