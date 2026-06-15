Nuevo aumento en las tarifas de los colectivos en el AMBA: a cuánto se fue el boleto mínimo

Aumento en colectivos

En el caso de los colectivos nacionales, el ajuste será del 2% y alcanzará a las 104 líneas que circulan en el AMBA. De esta manera, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de 714 pesos a 728,28 pesos para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE.

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Las nuevas tarifas para colectivos nacionales con SUBE registrada serán las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: 728,28 pesos.

De 3 a 6 kilómetros: 835,32 pesos.

De 6 a 12 kilómetros: 952 pesos.

De 12 a 27 kilómetros: 1.075,37 pesos.

Más de 27 kilómetros: 1.227,76 pesos.

Para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, los valores oscilarán entre 1.456,56 y 2.455,52 pesos, según la distancia recorrida.

Quienes cuenten con tarifas social pasarán a pagar 327,72 pesos desde los 321,30 pesos que pagaban hasta ayer.

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Sistema en tensión

El nuevo aumento se produce además en un contexto de tensión entre las empresas de transporte, el Gobierno y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio reclama una demorada recomposición salarial y sostiene que existe un atraso frente a la inflación cercano al 15% en los ingresos de los choferes. Desde el sindicato advirtieron que un conductor que recién se incorpora percibe alrededor de 1,8 millones de pesos de bolsillo más viáticos, y cuestionaron que la política de subsidios y tarifas no contempla adecuadamente la evolución de los costos del sector.

En paralelo, las cámaras empresarias también reclaman una actualización más acelerada de las tarifas al considerar que los incrementos autorizados por la Secretaría de Transporte se encuentran por debajo de la inflación proyectada y de los costos operativos que enfrenta la actividad.

Tarifas en trenes

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio y volverá a subir el 1° de julio. Para trayectos de una sola sección el boleto es de 350 pesos pagando con SUBE registrada, 157,50 pesos en caso de aplicar la tarifa social, 700 pesos con SUBE no registrada y 1.100 pesos si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a 470 pesos y si abarca tres secciones a 590 pesos. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a 380,1 pesos; en agosto, 10,5% a 420,01 pesos; y en septiembre de, 7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.