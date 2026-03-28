Nuevos Créditos ANSES: quiénes acceden al préstamo de $1.500.000 para jubilados y trabajadores este mismo mes.
Avanzan los nuevos Créditos ANSES para saldar deudas. Conocé quiénes podrán acceder al préstamo de hasta $1.500.000 y cuáles son los requisitos desde hoy mismo.
Durante marzo 2026, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien el organismo no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.
El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.
Quiénes podrían acceder a los nuevos Créditos ANSES
- Jubilados y Pensionados del SIPA: Aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a seis haberes mínimos.
- Titulares de Asignaciones Sociales: Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
- Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
- Monotributistas: Trabajadores inscriptos en las categorías iniciales (A, B, C y D).
- Personal de Casas Particulares: Trabajadores registrados en el servicio doméstico.
Montos y condiciones de los nuevos Créditos ANSES
El punto más disruptivo de los Créditos ANSES 2026 es su modalidad de ejecución. A diferencia de ediciones anteriores, el beneficiario no recibiría el dinero en su cuenta bancaria. En su lugar, el organismo realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora (bancos o emisoras de tarjetas de crédito) para saldar deudas declaradas.
El monto máximo previsto es de $1.500.000, valor que contaría con una actualización automática basada en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Respecto a la tasa de interés, se estima que se calcularía sobre la base de la TAMAR más diez puntos, ubicándose muy por debajo de los intereses que cobran los prestamistas informales o las tarjetas de crédito.
Para garantizar la sustentabilidad económica de las familias, el proyecto impone un "candado de seguridad": la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante. Esto evita que el pago del crédito comprometa necesidades básicas como alimentación o salud.
Cuándo estarían disponibles los Créditos ANSES
El proyecto debe pasar por Diputados y luego por el Senado; los impulsores estiman que podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026 si obtiene sanción. El uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será eje de discusión, junto con las condiciones operativas y el presupuesto necesario para implementar la iniciativa.
Los promotores insisten en que el propósito principal de estos créditos ANSES es el desendeudamiento, no estimular el consumo, y buscan ofrecer una alternativa formal frente a prestamistas informales con tasas que superan el 200% anual. Si la ley avanza, millones de hogares accederían a condiciones más previsibles y seguras.
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