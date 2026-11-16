La inesperada posibilidad que analiza Jensen Huang después de renunciar a Nvidia

La renuncia de Jensen Huang revolucionó Nvidia

La renuncia de Huang había sido aceptada por el directorio el 11 de noviembre, con efecto inmediato. Su salida incluyó los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta, de acuerdo con una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Tras su alejamiento, la compañía designó a su responsable financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina y anunció que evaluaría postulantes internos y externos para encontrar un reemplazante definitivo.

Huang cofundó Nvidia en 1993 y estuvo al frente de su transformación durante más de tres décadas. Bajo su conducción, la firma se convirtió en uno de los principales fabricantes mundiales de procesadores utilizados para inteligencia artificial. Por ahora, Nvidia no comunicó cambios en el proceso de selección ni confirmó que existan negociaciones formales para reincorporar al empresario.