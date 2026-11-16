La inesperada posibilidad que analiza Jensen Huang después de renunciar a Nvidia
El empresario habría conversado con personas de su entorno sobre la posibilidad de recuperar el cargo de CEO.
Jensen Huang podría regresar como director ejecutivo de Nvidia pocos días después de presentar su renuncia en medio de una fuerte controversia por presuntas operaciones de espionaje chino y denuncias sobre relaciones extramatrimoniales.
Según informó el diario británico Financial Times, el empresario habría mantenido conversaciones con personas de confianza para analizar la posibilidad de retomar el liderazgo de la compañía tecnológica. En paralelo, un grupo de empresarios e inversores de Silicon Valley trabaja para reunir apoyos y solicitarle al directorio que reconsidere la salida de uno de los principales referentes de la industria de los semiconductores.
Uno de los allegados a la iniciativa indicó que sus impulsores están organizando un equipo para ejercer presión sobre las autoridades de Nvidia. Además, buscarían conseguir respaldo dentro de la Casa Blanca para facilitar un eventual regreso.
Las resistencias dentro del Gobierno de Estados Unidos
La posibilidad de que Huang vuelva a ocupar el cargo no cuenta con el apoyo de todos los sectores. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, planteó que Nvidia necesita una "reorganización drástica" y consideró que el próximo CEO debería ser alguien externo a la empresa.
El funcionario también reclamó explicaciones sobre las operaciones comerciales de la compañía y las acusaciones relacionadas con la venta de procesadores avanzados a empresas asiáticas que presuntamente tendrían vínculos con intereses chinos. Desde China, en tanto, rechazaron las acusaciones de espionaje vinculadas con el máximo responsable de Nvidia.
La renuncia de Jensen Huang revolucionó Nvidia
La renuncia de Huang había sido aceptada por el directorio el 11 de noviembre, con efecto inmediato. Su salida incluyó los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta, de acuerdo con una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Tras su alejamiento, la compañía designó a su responsable financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina y anunció que evaluaría postulantes internos y externos para encontrar un reemplazante definitivo.
Huang cofundó Nvidia en 1993 y estuvo al frente de su transformación durante más de tres décadas. Bajo su conducción, la firma se convirtió en uno de los principales fabricantes mundiales de procesadores utilizados para inteligencia artificial. Por ahora, Nvidia no comunicó cambios en el proceso de selección ni confirmó que existan negociaciones formales para reincorporar al empresario.
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