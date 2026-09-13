La morosidad de las familias volvió a subir y alcanzó el 18% del crédito en julio
La cantidad de personas con créditos en situación irregular también creció y ya alcanza al 26,6% de los titulares.
La morosidad de las familias volvió a aumentar en julio y alcanzó el 18% del total del crédito. Se trata del 21° incremento mensual consecutivo, con una suba acumulada de 10,3 puntos porcentuales respecto de julio de 2025.
Según el informe elaborado por la consultora Eco Go y la Universidad Austral, si se analiza la cantidad de personas y no el monto de las deudas, el escenario también muestra un importante deterioro ya que el 26,6% de los titulares de crédito se encuentra en mora. El indicador aumentó 0,3% durante julio y avanzó 8,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.
El Monitor Mensual de Crédito a las Familias también señaló que el stock total de deuda informada ascendió a $99,4 billones a precios de julio de 2026. En términos reales, el crédito se contrajo 0,7% respecto de junio, aunque mantiene una expansión interanual del 4,7%.
Las fintech concentran la mayor morosidad
El sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito total, equivalente a $84,9 billones, y registra una morosidad del 15,8%.
En tanto, los proveedores no financieros de crédito (PNFC), entre ellos las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintech, representan el 14,6% del mercado, con $14,5 billones. Sin embargo, presentan un nivel de mora significativamente mayor, del 31,3%.
Como dato positivo, el informe destacó la evolución de la mora operativa, que contempla los atrasos correspondientes a las situaciones 3 y 4 y excluye la cartera irrecuperable de situación 5. Este indicador se ubicó en 11,8% del crédito y comenzó a mostrar señales de estabilización.
Las provincias con mayor morosidad
Por provincia, La Rioja encabeza el ranking de morosidad por monto, con 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%. En el otro extremo, los menores niveles se registraron en La Pampa, con 9,6%; la Ciudad de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.
El informe también analizó la relación entre el crédito destinado a las familias y el Producto Bruto Geográfico de cada provincia. Tucumán lideró este indicador, con 13,5%, seguida por Catamarca, con 12,3%, y Formosa, con 11,8%.
En cuanto a la evolución mensual del crédito real, La Pampa fue la única provincia que registró crecimiento durante julio, con una mejora de 0,5%. Chaco, en cambio, presentó la mayor caída, con una contracción real del 2,1%.
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