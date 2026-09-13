La morosidad de las familias volvió a subir y alcanzó el 18% del crédito en julio

Como dato positivo, el informe destacó la evolución de la mora operativa, que contempla los atrasos correspondientes a las situaciones 3 y 4 y excluye la cartera irrecuperable de situación 5. Este indicador se ubicó en 11,8% del crédito y comenzó a mostrar señales de estabilización.

Las provincias con mayor morosidad

Por provincia, La Rioja encabeza el ranking de morosidad por monto, con 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%. En el otro extremo, los menores niveles se registraron en La Pampa, con 9,6%; la Ciudad de Buenos Aires, con 12,4%; y Entre Ríos, con 14%.

El informe también analizó la relación entre el crédito destinado a las familias y el Producto Bruto Geográfico de cada provincia. Tucumán lideró este indicador, con 13,5%, seguida por Catamarca, con 12,3%, y Formosa, con 11,8%.

En cuanto a la evolución mensual del crédito real, La Pampa fue la única provincia que registró crecimiento durante julio, con una mejora de 0,5%. Chaco, en cambio, presentó la mayor caída, con una contracción real del 2,1%.