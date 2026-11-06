Oficializan el aumento de ANSES: de cuánto es el nuevo piso de ingresos para jubilaciones y asignaciones

De esta manera, quienes perciban una jubilación mínima y reúnan las condiciones previstas para recibir el refuerzo tendrán un ingreso total de $514.158,46 durante el mes.

El bono no forma parte del haber mensual ni se incorpora a la base sobre la que se calculan los aumentos posteriores. Se trata de un pago extraordinario, no remunerativo y sujeto a los parámetros establecidos en la normativa.

También se actualizaron otros beneficios previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó fijada en $355.326,77, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) pasó a $203.182,22. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el valor de referencia es de $310.910,91.

Si se incorpora el refuerzo completo, los titulares de PUAM llegarán a $425.326,77, mientras que quienes perciban una PNC de ese valor general podrán alcanzar los $380.910,91.

Topes y escalas: cómo se calculan los incrementos proporcionales para quienes superan la mínima

El bono previsional tiene un límite de $70.000, pero eso no significa que todos los jubilados que superen la mínima queden automáticamente excluidos. El esquema contempla un pago proporcional para quienes tienen un haber superior al mínimo, aunque no llegan al umbral establecido para cobrar sin reducción.

El cálculo contempla la suma de las prestaciones previsionales vigentes de cada titular.

En paralelo, la Resolución 303/2026 modificó los límites para acceder a las asignaciones familiares. El nuevo tope individual quedó en $3.271.814, mientras que el máximo de ingresos del grupo familiar se estableció en $6.543.628.

Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido del cobro de estas prestaciones, aunque la suma de los ingresos familiares no supere el máximo general.

Para determinar el ingreso del grupo familiar (IGF), ANSES considera los salarios, las jubilaciones y pensiones, las prestaciones por desempleo, los planes sociales contemplados y otros ingresos computables de ambos progenitores. La escala también determina cuánto corresponde cobrar por hijo, prenatal y otras asignaciones.