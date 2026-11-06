Oficializan el aumento de ANSES: de cuánto es el nuevo piso de ingresos para jubilaciones y asignaciones
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Cómo impacta el último dato de inflación del INDEC en los haberes de ANSES
El mecanismo técnico detrás de la movilidad mensual opera con un retraso reglamentario de dos meses para procesar las variables estadísticas:
- El anclaje en el IPC del INDEC: el 13 de octubre pasado, el organismo estadístico nacional informó que la variación de precios minoristas de septiembre fue del 1,9%; al computar la fórmula con dos decimales exactos, el coeficiente de ajuste previsional quedó consolidado en el 1,93%.
- El mecanismo de rezago bimestral: la fórmula fijada por el Decreto 274/2024 eliminó las antiguas actualizaciones trimestrales atadas a la recaudación y al RIPTE, reemplazándolas por un seguimiento directo del costo de vida con una ventana de sesenta días (los precios de septiembre definen noviembre, en tanto que los de octubre impactarán en diciembre).
- Previsibilidad de cálculo: este engranaje otorga certeza a los beneficiarios sobre sus haberes con tres semanas de anticipación, permitiendo auditar con exactitud las liquidaciones cargadas en los sistemas de cómputo del Estado antes de que comiencen las acreditaciones bancarias.
La actualización de noviembre 2026 derrama sus efectos más allá de las jubilaciones ordinarias, incidiendo en todo el sistema contributivo:
- Asignaciones por hijo y universales: tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las asignaciones por hijo del régimen formal (SUAF) absorben el incremento del 1,93%, fijando valores brutos de $159.611 por menor en AUH y escalas escalonadas que van desde los $79.816 en el tramo salarial más bajo del empleo registrado.
- Movilidad en los topes de cobro: la Resolución 303/2026 no solo incrementa el dinero depositado, sino que además amplía en idéntica proporción los límites máximos de ingresos individuales y del grupo familiar (IGF) exigidos para no quedar excluido del cobro de asignaciones familiares.
- Inclusión de trabajadores y monotributistas: el beneficio alcanza a dependientes bajo relación de empleo, pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo, titulares del seguro por desempleo y beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas amparadas por la Ley 24.714.
Cuál es el monto total que percibirán los jubilados que cobran la mínima
Con la aplicación de la movilidad, el haber mínimo garantizado quedó establecido en $444.158,46. A esa suma se agrega el bono extraordinario de hasta $70.000, confirmado para noviembre por el Decreto 1296/2026.
De esta manera, quienes perciban una jubilación mínima y reúnan las condiciones previstas para recibir el refuerzo tendrán un ingreso total de $514.158,46 durante el mes.
El bono no forma parte del haber mensual ni se incorpora a la base sobre la que se calculan los aumentos posteriores. Se trata de un pago extraordinario, no remunerativo y sujeto a los parámetros establecidos en la normativa.
También se actualizaron otros beneficios previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó fijada en $355.326,77, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) pasó a $203.182,22. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el valor de referencia es de $310.910,91.
Si se incorpora el refuerzo completo, los titulares de PUAM llegarán a $425.326,77, mientras que quienes perciban una PNC de ese valor general podrán alcanzar los $380.910,91.
Topes y escalas: cómo se calculan los incrementos proporcionales para quienes superan la mínima
El bono previsional tiene un límite de $70.000, pero eso no significa que todos los jubilados que superen la mínima queden automáticamente excluidos. El esquema contempla un pago proporcional para quienes tienen un haber superior al mínimo, aunque no llegan al umbral establecido para cobrar sin reducción.
El cálculo contempla la suma de las prestaciones previsionales vigentes de cada titular.
En paralelo, la Resolución 303/2026 modificó los límites para acceder a las asignaciones familiares. El nuevo tope individual quedó en $3.271.814, mientras que el máximo de ingresos del grupo familiar se estableció en $6.543.628.
Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido del cobro de estas prestaciones, aunque la suma de los ingresos familiares no supere el máximo general.
Para determinar el ingreso del grupo familiar (IGF), ANSES considera los salarios, las jubilaciones y pensiones, las prestaciones por desempleo, los planes sociales contemplados y otros ingresos computables de ambos progenitores. La escala también determina cuánto corresponde cobrar por hijo, prenatal y otras asignaciones.
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