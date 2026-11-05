Cuáles son los requisitos indispensables para solicitar un crédito hipotecario en ANSES

Por otra parte, el Banco Nación ofrece su propia línea +Hogares, con montos y tasas diferentes según el destino de la vivienda y la situación del solicitante.

Cómo solicitar un crédito hipotecario

Los interesados deben consultar las líneas disponibles en los bancos, comparar las tasas y presentar una solicitud para que la entidad evalúe sus ingresos y antecedentes financieros.

En el caso del Banco Nación, los requisitos y condiciones pueden consultarse en su sitio oficial de créditos hipotecarios.