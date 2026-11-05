Cuáles son los requisitos indispensables para solicitar un crédito hipotecario en ANSES
La entidad financiera relanzó su línea para la adquisición, ampliación y refacción de viviendas con condiciones altamente competitivas.
Los beneficiarios pueden acceder a créditos hipotecarios para comprar, construir o refaccionar una vivienda. Los préstamos se otorgan en UVA y contemplan diferentes plazos de devolución.
El Gobierno amplió en octubre de 2026 el programa de créditos hipotecarios vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, con un monto máximo de 150.000 UVA por operación. Sin embargo, Anses no recibe solicitudes ni entrega directamente estos préstamos.
Requisitos para acceder a un crédito hipotecario
Las condiciones dependen de cada banco. Por ejemplo, la línea +Hogares del Banco Nación contempla los siguientes requisitos:
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Ser trabajador registrado, autónomo, monotributista, jubilado o pensionado.
Demostrar ingresos suficientes para afrontar las cuotas.
Cumplir con la evaluación crediticia del banco.
Tener como máximo 85 años al finalizar el préstamo.
Presentar la documentación personal y de ingresos requerida.
El Banco Nación permite incorporar familiares directos como codeudores para reunir ingresos, sujeto a sus condiciones.
Cuánto dinero se puede solicitar para vivienda
El programa hipotecario vinculado a Anses establece un máximo de 150.000 UVA, una tasa de hasta UVA más 7,5% anual y un plazo mínimo de 15 años. Las condiciones concretas dependerán del banco que ofrezca el crédito.
Por otra parte, el Banco Nación ofrece su propia línea +Hogares, con montos y tasas diferentes según el destino de la vivienda y la situación del solicitante.
Cómo solicitar un crédito hipotecario
Los interesados deben consultar las líneas disponibles en los bancos, comparar las tasas y presentar una solicitud para que la entidad evalúe sus ingresos y antecedentes financieros.
En el caso del Banco Nación, los requisitos y condiciones pueden consultarse en su sitio oficial de créditos hipotecarios.
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