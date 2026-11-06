Cronograma oficial de ANSES para noviembre 2026: fechas de cobro para jubilados, AUH y asignaciones

Fechas de cobro de AUH y Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0 : 11 de noviembre.

: 11 de noviembre. Documentos terminados en 1: 12 de noviembre.

12 de noviembre. Documentos terminados en 2: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Documentos terminados en 3: 16 de noviembre.

16 de noviembre. Documentos terminados en 4: 17 de noviembre.

17 de noviembre. Documentos terminados en 5: 18 de noviembre.

18 de noviembre. Documentos terminados en 6: 19 de noviembre.

19 de noviembre. Documentos terminados en 7: 20 de noviembre.

20 de noviembre. Documentos terminados en 8: 24 de noviembre.

24 de noviembre. Documentos terminados en 9: 25 de noviembre.

En noviembre, el importe total de la Asignación Universal por Hijo se fija en 159.611 pesos en bruto por cada menor a cargo, y en 127.688,80 en neto. En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto se eleva a 519.704 pesos en bruto y 415.763,20 en neto.

Para acceder y sostener el cobro de la AUH, los titulares deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios:

Los progenitores deben encontrarse desocupados, desempeñarse como trabajadores informales sin aportes registrados, prestar servicios en el régimen de casas particulares o ser monotributistas sociales.

Los adultos a cargo y los menores deben ser argentinos y residir en el país, o acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal en caso de ser extranjeros.

Los hijos deben ser solteros y menores de 18 años, límite etario que no se aplica en situaciones de hijos con discapacidad.

Es requisito indispensable también certificar el cumplimiento del calendario oficial de vacunación, las revisiones médicas periódicas y la constancia de asistencia regular a instituciones educativas habilitadas.