Cronograma oficial de ANSES para noviembre 2026: fechas de cobro para jubilados, AUH y asignaciones
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:
- Documentos terminados en 0: 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 1: 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: 16 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 8: 19 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:
- Documentos terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.
Con la aplicación del aumento mensual basado en la inflación, la jubilación mínima a liquidarse durante noviembre se ubica en 444.158,46 pesos. A este valor se añade el bono previsional extraordinario de 70.000 pesos para los beneficiarios del piso contributivo, alcanzando un ingreso total garantizado de 514.158,46 pesos para quienes perciben un haber mínimo.
Por su parte, el haber jubilatorio máximo determinado por el organismo previsional para este período asciende a 2.988.765,82 pesos. En este nivel de ingresos no rige el adicional extraordinario, por lo que el monto final a cobrar se ajusta estrictamente a los haberes computables devengados de acuerdo con la ley previsional.
Fechas de cobro de AUH y Asignación por Embarazo
- Documentos terminados en 0: 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 1: 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 2: 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 3: 16 de noviembre.
- Documentos terminados en 4: 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: 19 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: 20 de noviembre.
- Documentos terminados en 8: 24 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: 25 de noviembre.
En noviembre, el importe total de la Asignación Universal por Hijo se fija en 159.611 pesos en bruto por cada menor a cargo, y en 127.688,80 en neto. En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto se eleva a 519.704 pesos en bruto y 415.763,20 en neto.
Para acceder y sostener el cobro de la AUH, los titulares deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios:
- Los progenitores deben encontrarse desocupados, desempeñarse como trabajadores informales sin aportes registrados, prestar servicios en el régimen de casas particulares o ser monotributistas sociales.
- Los adultos a cargo y los menores deben ser argentinos y residir en el país, o acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal en caso de ser extranjeros.
- Los hijos deben ser solteros y menores de 18 años, límite etario que no se aplica en situaciones de hijos con discapacidad.
Es requisito indispensable también certificar el cumplimiento del calendario oficial de vacunación, las revisiones médicas periódicas y la constancia de asistencia regular a instituciones educativas habilitadas.
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