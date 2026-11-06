Actualización en los haberes de ANSES para noviembre 2026: a quiénes alcanzará
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Por qué el IPC de septiembre del INDEC impacta en noviembre 2026
El mecanismo técnico detrás de la movilidad mensual opera con un retraso reglamentario de dos meses para procesar las variables estadísticas:
- El anclaje en el IPC del INDEC: el 13 de octubre pasado, el organismo estadístico nacional informó que la variación de precios minoristas de septiembre fue del 1,9%; al computar la fórmula con dos decimales exactos, el coeficiente de ajuste previsional quedó consolidado en el 1,93%.
- El mecanismo de rezago bimestral: la fórmula fijada por el Decreto 274/2024 eliminó las antiguas actualizaciones trimestrales atadas a la recaudación y al RIPTE, reemplazándolas por un seguimiento directo del costo de vida con una ventana de sesenta días (los precios de septiembre definen noviembre, en tanto que los de octubre impactarán en diciembre).
- Previsibilidad de cálculo: este engranaje otorga certeza a los beneficiarios sobre sus haberes con tres semanas de anticipación, permitiendo auditar con exactitud las liquidaciones cargadas en los sistemas de cómputo del Estado antes de que comiencen las acreditaciones bancarias.
El alcance del 1,93% en asignaciones familiares, SUAF y topes de ingresos
La actualización de noviembre 2026 derrama sus efectos más allá de las jubilaciones ordinarias, incidiendo en todo el sistema contributivo:
- Asignaciones por hijo y universales: tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las asignaciones por hijo del régimen formal (SUAF) absorben el incremento del 1,93%, fijando valores brutos de $159.611 por menor en AUH y escalas escalonadas que van desde los $79.816 en el tramo salarial más bajo del empleo registrado.
- Movilidad en los topes de cobro: la Resolución 303/2026 no solo incrementa el dinero depositado, sino que además amplía en idéntica proporción los límites máximos de ingresos individuales y del grupo familiar (IGF) exigidos para no quedar excluido del cobro de asignaciones familiares.
- Inclusión de trabajadores y monotributistas: el beneficio alcanza a dependientes bajo relación de empleo, pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo, titulares del seguro por desempleo y beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas amparadas por la Ley 24.714.
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