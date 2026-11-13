La industria utilizó el 60,1% de su capacidad instalada y profundizó el retroceso frente a 2025

La metalmecánica también mostró señales de debilidad. Según el relevamiento oficial, la utilización de la capacidad cayó del 44,2% al 40,5%, afectada principalmente por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos.

El informe destaca que la producción de maquinaria agropecuaria se redujo 45,4% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico registraron una contracción de 23,6%.

Otro sector que evidenció una retracción fue “Sustancias y proyects químicos”, cuya utilización de capacidad descendió del 63,7% al 60%, y el Indec vinculó esta baja con una menor producción de materias primas plásticas y caucho sintético, actividad que registró una caída interanual de 21,8%.

En términos generales, el resultado de septiembre consolida un cuadro de utilización industrial que continúa lejos de niveles siquiera aceptables, muy por debajo de años anteriores a la gestión anarcocapitalista.

Si bien algunos rubros vinculados al consumo básico y a insumos industriales muestran cierta capacidad de recuperación, amplios segmentos manufactureros, sobre todo aquellos que más empleo de calidad generan, siguen trabajando con su capacidad mayormente ociosa.