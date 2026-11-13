La industria utilizó el 60,1% de su capacidad instalada y profundizó el retroceso frente a 2025
El nuevo informe del Indec muestra retrocesos en sectores como automotriz y metalmecánica. Solo la refinación del petróleo estuvo muy por encima del promedio.
La industria manufacturera argentina operó en septiembre con una utilización de la capacidad instalada del 60,1%, un nivel inferior al 61,4% registrado en el mismo mes del año pasado, según informó el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).
El dato refleja un escenario heterogéneo entre sectores, con algunas ramas mostrando niveles relativamente elevados de actividad mientras otras continúan afectadas por una marcada subutilización de sus plantas y equipos, especialmente aquellos que dependen del consumo interno.
De acuerdo con el informe titulado “Utilización de la capacidad instalada en la industria”, publicado este viernes, los sectores que trabajaron por encima del promedio general fueron “Refinación del petróleo” (82,9%), “Papel y cartón” (70,7%), “Alimentos y bebidas” (69,5%), “Industrias metálicas básicas” (69,2%) y “Productos minerales no metálicos” (61,4%).
En el extremo opuesto se ubicaron “Metalmecánica sin automotores”, que apenas alcanzó una utilización del 40,5%, seguida por “Productos textiles” (44,1%), “Caucho y plástico” (44,8%), “Industria automotriz” (49,5%) y “Productos del tabaco” (50,2%).
Industria automotriz y metalmecánica en picada
Uno de los retrocesos más pronunciados volvió a observarse en la actividad automotriz. El sector pasó de utilizar el 57,1% de su capacidad instalada en septiembre de 2025 al 49,5% este año, una caída que el organismo estadístico atribuye a una menor producción de unidades por parte de las terminales.
La metalmecánica también mostró señales de debilidad. Según el relevamiento oficial, la utilización de la capacidad cayó del 44,2% al 40,5%, afectada principalmente por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos.
El informe destaca que la producción de maquinaria agropecuaria se redujo 45,4% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico registraron una contracción de 23,6%.
Otro sector que evidenció una retracción fue “Sustancias y proyects químicos”, cuya utilización de capacidad descendió del 63,7% al 60%, y el Indec vinculó esta baja con una menor producción de materias primas plásticas y caucho sintético, actividad que registró una caída interanual de 21,8%.
En términos generales, el resultado de septiembre consolida un cuadro de utilización industrial que continúa lejos de niveles siquiera aceptables, muy por debajo de años anteriores a la gestión anarcocapitalista.
Si bien algunos rubros vinculados al consumo básico y a insumos industriales muestran cierta capacidad de recuperación, amplios segmentos manufactureros, sobre todo aquellos que más empleo de calidad generan, siguen trabajando con su capacidad mayormente ociosa.
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