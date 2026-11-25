En tanto, el funcionario desestimó que la reciente suba del dólar vaya a trasladarse a la inflación, asegurando que el programa económico es sólido.

La economía de Argentina entró en recesión tras 35 meses de Javier Milei y Luis Caputo

La economía de Argentina ingresó formalmente en recesión técnica tras cumplirse 35 meses de gestión de Javier Milei y del ministro Luis Caputo, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre de 2026.

Si bien el indicador mostró una recuperación mensual desestacionalizada del 1,1% respecto de agosto, registró una caída interanual del 1,2% y dejó el balance del tercer trimestre por debajo del segundo —período que ya había mostrado una retracción del 0,6%—, configurando así dos trimestres consecutivos de contracción del nivel de actividad.

Los números del EMAE de septiembre y el balance del tercer trimestre

De acuerdo con el informe técnico publicado por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC, el leve repunte mensual no alcanzó para compensar el fuerte retroceso acumulado en el arranque del trimestre:

Dos trimestres seguidos en baja: en la serie desestacionalizada (base 2004=100), el índice pasó de un promedio de 153,6 puntos en el segundo trimestre (154,1 en abril, 153,0 en mayo y 153,8 en junio) a un promedio de 150,9 puntos en el tercer trimestre (149,9 en julio tras un derrumbe mensual de -2,5%, 150,6 en agosto con +0,4% y 152,2 en septiembre con +1,1%), lo que arroja una caída trimestral cercana al 1,8% y confirma el escenario recesivo.

Estancamiento en la tendencia-ciclo y desaceleración anual: el componente tendencia-ciclo no mostró variaciones en septiembre (0,0%) y acumula ocho meses consecutivos sin crecimiento (en 153,5 puntos, por debajo del pico de 153,9 de febrero). En tanto, el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 se redujo al 1,0% respecto de igual período de 2025.

Diez sectores en caída: los rubros más golpeados y los pocos que crecieron

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El desglose sectorial del EMAE elaborado por el INDEC expuso una marcada disparidad productiva en septiembre de 2026, con diez sectores en retroceso interanual frente a apenas cinco que lograron expandirse: