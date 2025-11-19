Paro nacional hoy miércoles 19 de noviembre: qué sindicatos adhieren y a qué actividades afecta la medida de fuerza

En el encuentro también participaron dirigentes de otros sectores como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), quienes coincidieron en la necesidad de profundizar la lucha para frenar la reforma laboral.

En paralelo, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se sumará al paro para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

A 41 días del rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, denunciaron que el gobierno libertario continúa evitando su implementación, lo que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.

“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”, advirtieron en un comunicado.

FATUN adelantó además que iniciará acciones judiciales para forzar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y coordinará medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).