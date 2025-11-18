ANSES: se confirmó el calendario de pagos de diciembre para los jubilados

Con este incremento, el haber mínimo pasa de $333.150 a $340.812, sin contar el bono de refuerzo. Si se mantiene el adicional de $70.000, el ingreso total se ubica en $410.812. En paralelo, el haber máximo sube de $2.154.737,06 a $2.204.295, mientras que el aumento también repercute en asignaciones como AUH y AUE, que ajustan sus montos según la misma actualización.