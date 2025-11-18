Empresa desembarca con la Tarjeta Comedor a la manera de los Ticket Canasta: de qué se trata

El tema de la resurrección del voucher del almuerzo se tratará en las sesiones extraordinarias -ya con la mayoría violeta en el Congreso- y podría significar el regreso de los noventosos Ticket Restaurant, Canasta o Luncheon con los que las empresas terminaban pagando parte de los sueldos del personal, sin que los montos fueran reconocidos como parte formal del sueldo.

De hecho, el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) regula los "beneficios sociales no remunerativos" que cubren los empleadores y que no integran el cálculo salarial e indemnizatorio de los trabajadores. Pero su utilización fue derogada en 2007 por el Congreso.

Para principios de 2025 la consultora Zubán Córdoba hizo un relevo sobre la aceptación de un eventual retorno de este tipo de vales como parte del salario de los empleados y el 81,3% de las personas encuestadas se manifestó en contra.