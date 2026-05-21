Paso a paso: cómo saber si todavía tengo el beneficio de subsidio en el gas en invierno

SEF gas Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

Requisitos para recibir el subsidio al gas

Para acceder al subsidio, el hogar debe cumplir con alguna de estas condiciones:

• El ingreso total del grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales. En mayo, ese número asciende a $4.409.304.

• Hogares que tengan un integrante que posea Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)

• Pueden recibir el beneficio los hogares donde viva una persona que cobre la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

• En los hogares donde haya al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía evaluará cada caso para determinar si necesitan ayuda económica para pagar los servicios de energía.

Por otra parte, independientemente del nivel de ingresos registrados o declarados, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, en su carácter de Autoridad de Aplicación del régimen SEF, podrá determinar los indicadores de exteriorización patrimonial que autoricen a presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo o la exclusión del beneficio.