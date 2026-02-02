Manuel Adorni habló de la salida de Marco Lavagna del INDEC y la frustrada nueva medición: "No era razonable"
A pesar de los desperfectos técnicos y la mala señal, el Jefe de Gabinete respaldó la salida de Marco Lavagna del INDEC por cuestiones de metodología.
Hace meses que Manuel Adorni no es más el vocero oficial del Gobierno pero aún en su nuevo cargo, como jefe de Gabinete de Ministros de Javier Milei, el periodista despunta el apareció en televisión este lunes para hablar de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
"La desvinculación fue en buenos términos pero, bueno, Lavagna tenía la idea de presentar el nuevo... la nueva medición ahora, en enero, y nosotros creemos que eso no era razonable", empezó diciendo Adorni en una conversación con Eduardo Feinmann por A24.
El funcionario de Javier Milei intentó despejar dudas sobre la veracidad de las mediciones actuales, y de las futuras, con una explicación pragmática, al menos en la superficie.
"No porque no estemos de acuerdo en cambiar efectivamente la canasta de donde se toma la medición, y actualizarla, sino porque nos parece justo que si estamos diciendo que venimos haciendo todo un trabajo enorme contra la inflación desde hace dos años, nos parecía justo tener un INDEC que nos dé un índice comparable a estos dos años, porque cambiábamos el índice y la inflación bajaba nos iban a decir que habíamos manipulado el índice", señaló.
"Entonces nosotros queremos mostrarle a la gente, y es decisión del Presidente, efectivamente una comparativa donde la gente pueda ver si la inflación baja o sube, o se mantiene constante", razonó el Jefe de Gabinete.
"De hecho, habiéndolo podido cambiar con anterioridad -en estos meses, que la inflación subió alguna décima- nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar absolutamente nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar", convino en un intento de diluir las críticas del público sobre lo inverosímil que resulta el alza mensual de 2,8% en diciembre pasado, y de un acumulado del 31% en todo 2025.
Pero si la desvinculación fue "en buenos términos" y Marco Lavagna se retiró diciendo que "fue un privilegio" liderar el INDEC, ¿qué dividió las aguas entre el Gobierno y el ahora exfuncionario?
"Porque (Marco Lavagna) creía que, metodológicamente, había que iniciar el año con una nueva metodología...", empezó a contestar Manuel Adorni antes de que un desperfecto técnico en su micrófono le impidiera seguir con la defensa de la decisión de este lunes.
