Manuel Adorni habló de la salida de Marco Lavagna del INDEC y la frustrada nueva medición: "No era razonable"

"De hecho, habiéndolo podido cambiar con anterioridad -en estos meses, que la inflación subió alguna décima- nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar absolutamente nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar", convino en un intento de diluir las críticas del público sobre lo inverosímil que resulta el alza mensual de 2,8% en diciembre pasado, y de un acumulado del 31% en todo 2025.

Pero si la desvinculación fue "en buenos términos" y Marco Lavagna se retiró diciendo que "fue un privilegio" liderar el INDEC, ¿qué dividió las aguas entre el Gobierno y el ahora exfuncionario?

"Porque (Marco Lavagna) creía que, metodológicamente, había que iniciar el año con una nueva metodología...", empezó a contestar Manuel Adorni antes de que un desperfecto técnico en su micrófono le impidiera seguir con la defensa de la decisión de este lunes.