Marco Lavagna agradeció los mensajes de apoyo y destacó su paso por el Indec

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda dijo en Radio Rivadavia que se mantendrá el índice actual "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado", y admitió que esa decisión derivó en la renuncia de Lavagna.

"Había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado", insistió Caputo, al tiempo que prometió que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".

"Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que hacerlo cuando el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", explicó el ministro de Economía. Pese a ello, aseguró que la salida del ahora extitular del organismo se dio en buenos términos y que no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.

La nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares. El cambio central consiste en actualizar la canasta de consumo, incorporando los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004.

Para enero, las consultoras privadas estimaban una inflación de entre 2,2% y 2,6%, lo que implicaba una desaceleración respecto de diciembre, cuando el IPC fue del 2,8%. El dato cobra especial relevancia para el equipo económico, ya que las bandas cambiarias se ajustan en función del índice que publica el Indec.