Marco Lavagna agradeció los mensajes de apoyo y destacó su paso por el Indec
En medio de su polémica salida, en un momento clave por la discusión sobre el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el economista afirmó que "fue un privilegio" haber conducido el organismo estadístico.
Luego de presentar su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes recibidos y destacó la importancia el trabajo del equipo técnico.
A través de una publicación en X, el economista expresó: "Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del Indec y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Se abre una nueva etapa".
Su salida generó mucho ruido dentro del Ministerio de Economía, en un contexto sensible marcado por la inminente difusión de los primeros datos de inflación del año y por el trabajo previo de su gestión en la actualización de la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Luis Caputo anunció que se posterga la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación
En la misma entrevista en la que anunció que Pedro Lines será el sucesor de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno postergó la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación.
De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda dijo en Radio Rivadavia que se mantendrá el índice actual "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado", y admitió que esa decisión derivó en la renuncia de Lavagna.
"Había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado", insistió Caputo, al tiempo que prometió que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".
"Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que hacerlo cuando el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", explicó el ministro de Economía. Pese a ello, aseguró que la salida del ahora extitular del organismo se dio en buenos términos y que no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.
La nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares. El cambio central consiste en actualizar la canasta de consumo, incorporando los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004.
Para enero, las consultoras privadas estimaban una inflación de entre 2,2% y 2,6%, lo que implicaba una desaceleración respecto de diciembre, cuando el IPC fue del 2,8%. El dato cobra especial relevancia para el equipo económico, ya que las bandas cambiarias se ajustan en función del índice que publica el Indec.
