Para ATE la salida de Marco Lavagna genera dudas sobre el futuro del Indec
Rodolfo Aguiar cuestionó el momento de la renuncia y alertó sobre posibles intentos de control y manipulación de los datos oficiales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su preocupación por la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y advirtió que "genera dudas sobre el futuro del organismo".
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que "no es casual y llama poderosamente la atención" que la renuncia se produzca a solo ocho días de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un contexto marcado por siete meses consecutivos de suba de la inflación.
En ese marco, sostuvo que no debe descartarse que las nuevas autoridades del organismo tengan como objetivo "manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos" y remarcó que los trabajadores y trabajadoras "no se van a prestar para ningún manoseo de las estadísticas".
Aguiar afirmó además que el deterioro de las condiciones de vida de la población y el proceso inflacionario en curso "no se pueden disimular", y reafirmó la posición histórica del gremio en defensa de un organismo estadístico autónomo.
"Reafirmamos nuestra lucha por un Indec independiente de los gobiernos y de los partidos políticos", concluyó el mensaje.
La despedida de Marco Lavagna del Indec: "Fueron años de mucho trabajo y desafíos"
Tras seis años de gestión, Marco Lavagna presentó su renuncia a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se despidió con una carta dirigida a sus trabajadores y trabajadoras, en la que hizo un balance de su etapa al frente del organismo.
En el texto, el exfuncionario destacó que se trató de "años de mucho trabajo y enormes desafíos", durante los cuales se avanzó en la mejora de las estadísticas públicas y del sistema estadístico nacional. En ese sentido, señaló que la dinámica cambiante de la realidad económica y social exige un proceso permanente de adaptación y fortalecimiento del sistema.
Asimismo, remarcó que deja proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, y expresó su confianza en que podrán completarse e implementarse en el corto plazo. "No es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos", sostuvo.
En otro fragmento de la misiva, Lavagna agradeció especialmente al personal por el trabajo cotidiano, el compromiso y la vocación, a quienes definió como "el principal activo del organismo" y la base para garantizar estadísticas públicas "técnicas, confiables y transparentes".
Finalmente, expresó su deseo de que el INDEC continúe creciendo y consolidándose, y confió en que pueda avanzarse en una actualización del marco normativo: "Siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo", concluyó.
