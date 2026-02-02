Para ATE la salida de Marco Lavagna genera dudas sobre el futuro del Indec

La despedida de Marco Lavagna del Indec: "Fueron años de mucho trabajo y desafíos"

Tras seis años de gestión, Marco Lavagna presentó su renuncia a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se despidió con una carta dirigida a sus trabajadores y trabajadoras, en la que hizo un balance de su etapa al frente del organismo.

En el texto, el exfuncionario destacó que se trató de "años de mucho trabajo y enormes desafíos", durante los cuales se avanzó en la mejora de las estadísticas públicas y del sistema estadístico nacional. En ese sentido, señaló que la dinámica cambiante de la realidad económica y social exige un proceso permanente de adaptación y fortalecimiento del sistema.

Asimismo, remarcó que deja proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, y expresó su confianza en que podrán completarse e implementarse en el corto plazo. "No es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos", sostuvo.

marco lavagna

En otro fragmento de la misiva, Lavagna agradeció especialmente al personal por el trabajo cotidiano, el compromiso y la vocación, a quienes definió como "el principal activo del organismo" y la base para garantizar estadísticas públicas "técnicas, confiables y transparentes".

Finalmente, expresó su deseo de que el INDEC continúe creciendo y consolidándose, y confió en que pueda avanzarse en una actualización del marco normativo: "Siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo", concluyó.