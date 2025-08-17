Beneficio activo: ANSES recordó los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar en agosto
Esta ayuda está destinada para que los jóvenes pueden completar sus estudios. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) no solo acompaña a las familias más vulnerables, sino que también brinda apoyo económico a los jóvenes que desean completar sus estudios terciarios o universitarios a través de las Becas Progresar. Este programa comenzó en 2014 y sigue vigente en la actualidad.
Si bien puede acceder cualquier estudiante a este beneficio, primero debe cumplir con una serie de requisitos fundamentales impuestos por el organismo. Luego, es necesario solicitarlo de manera online o mediante la aplicación oficial Mi ANSES, ingresando con el usuario y contraseña.
Los requisitos para cobrar las Becas Progresar
Estos son los requisitos que debe cumplir cada estudiante para solicitar este programa de ANSES:
- Ingreso familiar mensual inferior a $966.000, que equivale a tres salarios mínimos.
- Tener cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual a nombre del solicitante.
- Edad entre 16 y 24 años, aunque el rango etario se extiende hasta 30 en estudios avanzados o superiores.
- Ser argentino/a o extranjero/a con residencia legal mínima de 2 años.
- Estar inscripto y asistiendo regularmente a una institución educativa.
Cuándo cobro la Beca Progresar de ANSES en agosto 2025
El pago de este beneficio rige igual que las otras prestaciones de ANSES, que se abonan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por lo tanto, este es el cronograma de pagos para la Beca Progresar en agosto:
- Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7
- Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9
