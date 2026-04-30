El truco para comprar el álbum de figuritas y los sobres del Mundial con descuento por Internet

Pero el verdadero ahorro se da al acumular este precio inicial más bajo con las promociones vigentes para las compras por Internet. Por ejemplo, todos los jueves de abril se puede obtener un 20% de descuento abonando en un pago con la Cuenta Digital de Carrefour Banco o con su Tarjeta de Crédito Mastercard (con tope de reintegro de $10.000 por semana).