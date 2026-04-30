El truco para comprar el álbum de figuritas y los sobres del Mundial con descuento por Internet
Te contamos cómo aprovechar las promociones bancarias y billeteras virtuales para comprar el álbum de figuritas y los sobres del Mundial a un precio más bajo.
Coleccionar las figuritas del Mundial 2026 se convirtió en la misión principal de muchos argentinos. Sin embargo, el costo de completar el álbum puede resultar elevado. Por eso, te traemos el truco definitivo para adquirir el álbum de figuritas oficial de Panini y sus sobres con importantes descuentos a través de las compras online.
Cómo conseguir el álbum de figuritas más barato en Carrefour
La clave para ahorrar en esta colección está en aprovechar las promociones que ofrece la cadena de supermercados Carrefour en su tienda digital. Mientras que en los kioscos el precio sugerido del álbum es de $15.000, en esta cadena se consigue a un valor base de $12.000 y los sobres mantienen el precio oficial de $2.000.
Pero el verdadero ahorro se da al acumular este precio inicial más bajo con las promociones vigentes para las compras por Internet. Por ejemplo, todos los jueves de abril se puede obtener un 20% de descuento abonando en un pago con la Cuenta Digital de Carrefour Banco o con su Tarjeta de Crédito Mastercard (con tope de reintegro de $10.000 por semana).
IMPORTANTE: A qué hora cierran y cuándo vuelven a abrir los supermercados de Argentina por el feriado del 1° de mayo
Descuentos diarios para comprar sobres y figuritas
Si preferís realizar tu compra otro día de la semana, la tienda online ofrece distintas alternativas de ahorro que podés aprovechar para sumar más sobres a tu carrito:
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Lunes: 15% de descuento con Club LA NACION (sin tope).
Martes: 20% de descuento con Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco (sin tope).
Miércoles: Hasta 35% de descuento programando la entrega y abonando con tarjetas del Banco Patagonia (varía según la cartera del cliente).
Viernes: 15% de descuento en toda la compra con Cuenta Digital de Carrefour Banco (acumulable y sin tope).
Además, para quienes buscan financiar su compra en varias cuotas, todos los lunes y miércoles de abril se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés pagando a través de Mercado Pago con la opción "Cuotas sin tarjeta", sujeto a la revisión crediticia de la plataforma.
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