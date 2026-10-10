Pensiones de ANSES en octubre 2026: cronograma para PNC y PUAM con el bono de $70.000 incluido
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
A diferencia del régimen general de jubilaciones, las transferencias de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) presentan una dinámica operativa acelerada, concentrando sus pagos en una semana clave que iniciará el jueves 8 de octubre 2026, atravesará la pausa bancaria del fin de semana largo y liquidará los haberes consolidados que arrancan en $375.023,96 para invalidez y vejez, trepan a $418.598,80 en la PUAM y alcanzan los $505.748,51 para madres de siete hijos y pensiones derivadas del haber mínimo.
ANSES: Pensiones No Contributivas calendario octubre 2026
Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, vejez o madres de siete hijos, ANSES agrupó dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por jornada operativa:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026, tras la pausa bancaria por el feriado nacional trasladable.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.
- Asignaciones familiares vinculadas: los titulares de PNC por discapacidad que perciben asignación familiar por hijo cobran el importe consolidado el jueves 8 de octubre 2026, sin importar el número de documento.
Cuánto se cobra de bolsillo tras el descuento de PAMI
Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y quienes perciben pensiones contributivas por fallecimiento, siguen el cronograma general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):
- Pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51 con bono):
- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026.
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026.
- DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026.
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.
- Pensiones contributivas superiores al haber mínimo: se liquidarán a razón de dos terminaciones diarias entre el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) y el jueves 29 de octubre 2026 (DNI 8 y 9).
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