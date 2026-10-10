Pensiones de ANSES en octubre 2026: cronograma para PNC y PUAM con el bono de $70.000 incluido

A diferencia del régimen general de jubilaciones, las transferencias de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) presentan una dinámica operativa acelerada, concentrando sus pagos en una semana clave que iniciará el jueves 8 de octubre 2026, atravesará la pausa bancaria del fin de semana largo y liquidará los haberes consolidados que arrancan en $375.023,96 para invalidez y vejez, trepan a $418.598,80 en la PUAM y alcanzan los $505.748,51 para madres de siete hijos y pensiones derivadas del haber mínimo.