Pensiones No Contributivas de ANSES: los topes de ingresos en noviembre para no perder el beneficio
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los ingresos tomando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%.
Para mayor precisión, el cálculo contempla dos decimales exactos con un ajuste del 1,93%.
La actualización abarca la jubilación mínima, prestaciones contributivas, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
Cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar una pensión por discapacidad
El límite de ingresos para noviembre de 2026 quedó establecido de la siguiente manera:
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Salario Mínimo, Vital y Móvil: $398.800.
Tope de ingresos para conservar la pensión: $797.600.
Límite vigente en octubre: $782.400.
Aumento del tope mensual: $15.200.
El parámetro surge de la Ley 27.793, que establece condiciones para la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y contempla la posibilidad de compatibilizar el beneficio con una actividad laboral.
Qué pasa si una persona con discapacidad consigue trabajo en blanco
Una persona que cobra una pensión por discapacidad puede incorporarse al mercado laboral formal sin perder automáticamente la prestación.
Para conservar el beneficio, sus ingresos netos mensuales por trabajo no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos. En noviembre de 2026, ese límite es de $797.600.
Si supera el monto establecido, se aplican las disposiciones de suspensión previstas por la normativa.
En qué casos se puede suspender una pensión por discapacidad
La Ley 27.793 contempla distintos supuestos que pueden afectar la continuidad de la prestación. Entre ellos se encuentran:
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Superar el límite de ingresos laborales: cuando el titular tiene un empleo formal y sus ingresos netos superan los dos salarios mínimos.
Cobrar otra prestación incompatible: cuando la persona percibe una jubilación, un retiro permanente u otra pensión contributiva o no contributiva que resulte incompatible.
Tener otros ingresos propios: cuando registra ingresos netos iguales o superiores al equivalente de dos salarios mínimos por conceptos distintos del trabajo.
Dejar de cumplir los requisitos socioeconómicos y patrimoniales: cuando ya no reúne las condiciones establecidas por los organismos competentes para acceder a la prestación.
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