Pensiones No Contributivas de ANSES: los topes de ingresos en noviembre para no perder el beneficio

Qué pasa si una persona con discapacidad consigue trabajo en blanco

Una persona que cobra una pensión por discapacidad puede incorporarse al mercado laboral formal sin perder automáticamente la prestación.

Para conservar el beneficio, sus ingresos netos mensuales por trabajo no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos. En noviembre de 2026, ese límite es de $797.600.

Si supera el monto establecido, se aplican las disposiciones de suspensión previstas por la normativa.

En qué casos se puede suspender una pensión por discapacidad

La Ley 27.793 contempla distintos supuestos que pueden afectar la continuidad de la prestación. Entre ellos se encuentran: