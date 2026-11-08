Jubilación mínima de ANSES: oficializó el nuevo piso de aumento para los jubilados

Jubilación mínima: $ 444.158,46

$ 444.158,46 PUAM: $ 355.326,77.

$ 355.326,77. PNC por discapacidad: $ 310.910,92

$ 310.910,92 PNC por vejez: $ 310.910,92.

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 y cómo quedan los haberes

Los adultos mayores cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000. El mismo se liquida a todos los beneficiarios que cobren la jubilación mínima, por lo que nadie recibirá un monto inferior a $ 514.158.

Sin embargo, la acreditación no será igual para todos los titulares. Para los jubilados que cobren por encima de la mínima, pero no superen los $ 514.158, se liquidará un proporcional hasta completar el importe.

Por ejemplo, una persona que perciba $ 500.000 de haber, recibirá un proporcional equivalente a $ 14.158.

Los otros haberes quedaron conformados de la siguiente manera:

PUAM: $ 425.326,77.

PNC por discapacidad: $ 380.910,92.

PNC por vejez: $ 380.910,92.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES publicó las fechas de pago para los adultos mayores:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

• DNI terminados en 5: 16 de noviembre

• DNI terminados en 6: 17 de noviembre

• DNI terminados en 7: 18 de noviembre

• DNI terminados en 8: 19 de noviembre

• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre