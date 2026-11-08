Jubilación mínima de ANSES: oficializó el nuevo piso de aumento para los jubilados
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
En cuánto queda la jubilación mínima con el nuevo aumento
La ley de movilidad actualiza los haberes de los adultos mayores mes a mes según el último dato de inflación publicado por el INDEC.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,93% en septiembre, por lo que el incremento en las jubilaciones y pensiones será equivalente.
De esta manera, los haberes mínimos para los beneficiarios quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 444.158,46
- PUAM: $ 355.326,77.
- PNC por discapacidad: $ 310.910,92
- PNC por vejez: $ 310.910,92.
Quiénes cobran el bono de $ 70.000 y cómo quedan los haberes
Los adultos mayores cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000. El mismo se liquida a todos los beneficiarios que cobren la jubilación mínima, por lo que nadie recibirá un monto inferior a $ 514.158.
Sin embargo, la acreditación no será igual para todos los titulares. Para los jubilados que cobren por encima de la mínima, pero no superen los $ 514.158, se liquidará un proporcional hasta completar el importe.
Por ejemplo, una persona que perciba $ 500.000 de haber, recibirá un proporcional equivalente a $ 14.158.
Los otros haberes quedaron conformados de la siguiente manera:
- PUAM: $ 425.326,77.
- PNC por discapacidad: $ 380.910,92.
- PNC por vejez: $ 380.910,92.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados
ANSES publicó las fechas de pago para los adultos mayores:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
• DNI terminados en 5: 16 de noviembre
• DNI terminados en 6: 17 de noviembre
• DNI terminados en 7: 18 de noviembre
• DNI terminados en 8: 19 de noviembre
• DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
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