Prestación por desempleo de ANSES: la guía completa con el paso a paso para tramitar el cobro de la ayuda económica
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Quiénes tienen derecho a cobrar la Prestación por Desempleo en noviembre
El beneficio asistencial está destinado a los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su voluntad. Alcanza a quienes se encuentren en las siguientes situaciones laborales:
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Despidos sin causa justa: desvinculaciones directas notificadas por el empleador.
Finalización de contrato: vencimiento de plazos fijos o contratos por obra.
Quiebra o cierre de la empresa: cesación de actividades por concurso preventivo o liquidación judicial.
Renuncia por causa justificada: despido indirecto formalizado mediante intimaciones y telegramas laborales.
Los trabajadores permanentes deben acreditar como mínimo 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, se exige un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años, con más de 90 días de desempeño en el último año.
De cuánto es el monto mínimo y máximo que se cobra por desempleo
El cálculo del subsidio mensual se fija en base al 75% del mejor haber bruto percibido durante los últimos 6 meses trabajados antes de la desvinculación. La normativa establece topes legales vinculados a la escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil ($376.600):
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Monto mínimo de cobro: $188.300 netos (equivalente al 50% del SMVM).
Monto máximo de cobro: $376.600 netos (equivalente al 100% del SMVM).
La cantidad de cuotas mensuales abonadas por el organismo previsional se determina en función de los meses con aportes computables que registre el trabajador en el sistema previsional.
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