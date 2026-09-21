Un inversor extranjero se quejó del precio de la pizza en Buenos Aires y la comparó con la de Estados Unidos

Pero los vaivenes de la economía argentina hacen que la devaluación percibida o real del peso ante el dólar afecte a los precios de todos los rubros, y en algunas joyitas de la gastronomía porteña a esa variable se le suma el aura que algunos establecimientos tiene para el turismo.

A mayor demanda, más amplio es el margen que tiene el dueño para subir el precio. Nada más y nada menos que la ley primera del mercado, ya sea en gastronomía como en real estate.

Pasa con cada turista que se acerca a comer una porción de muzzarella de pie en la barra de una pizzería de Corrientes. Para precios acequibles para locales hay otras opciones, siempre que no estén de moda.