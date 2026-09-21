Un inversor extranjero se quejó del precio de la pizza en Buenos Aires y la comparó con la de Estados Unidos
Para ser alguien que tiene una consultora de inversiones en la Ciudad, el usuario de X se mostró desencantado con las oportunidades de la gastronomía local.
El estómago tiene propiedades peculiares: es al mismo tiempo un órgano clave para la nutrición y una dependencia de la memoria y las emociones. Quizás por eso cada quien le asigna un valor distinto a la comida, más allá de lo objetivo que es el costo de producir un plato y venderlo.
La instroducción viene a cuenta de la polémica que surgió el sábado pasado en las redes sociales, cuando alguien subió a Google Maps el ticket de lo que había gastado en la pizzería Güerrín por una pizza de muzzarella chica, faina y cerveza de 1 litro.
El ticket se volvió viral y fue compartido por medios de comunicación, y así como algunos usuarios le salieron al cruce a la comensal airada, en X el usuario BuySellBA le encontró la veta humorística: "23 dólares por una pizza chica en Buenos Aires", comentó con emojis muertos de risa.
Como no podía ser de otro modo, las respuestas no tardaron en llegarle también a ese usuario, que se define en X como "expertos para la compra y venta de propiedades en Buenos Aires, Argentina".
"Una pizza realmente buena en San Diego, de un lugar de primera, cuesta $13.49 USD por una pizza pequeña", redobló la apuesta el mismo usuario al mostrar el menú de un establecimiento de esa ciudad de California, en el oeste de los Estados Unidos.
Pero los vaivenes de la economía argentina hacen que la devaluación percibida o real del peso ante el dólar afecte a los precios de todos los rubros, y en algunas joyitas de la gastronomía porteña a esa variable se le suma el aura que algunos establecimientos tiene para el turismo.
A mayor demanda, más amplio es el margen que tiene el dueño para subir el precio. Nada más y nada menos que la ley primera del mercado, ya sea en gastronomía como en real estate.
Pasa con cada turista que se acerca a comer una porción de muzzarella de pie en la barra de una pizzería de Corrientes. Para precios acequibles para locales hay otras opciones, siempre que no estén de moda.
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